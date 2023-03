Visual Jisoo BLACKPINK Menggila di Debut Solo Pertamanya

Adapun Jisoo akan segera merilis album single solo pertamanya bertajuk "ME" pada 31 Maret tengah malam EST atau 1 PM KST.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Nama BLACKPINK memang sudah tak asing lagi ditelinga kita.

Beberapa waktu lalu, BLACKPINK juga diketahui sedang konser di Indonesia yang berlangsung pada 11-12 Maret 2023 di Stadion Gelora Bung Karno (GBK).

Para BLINK diketahui sangat antusias dengan semua penampilan dari member girl group tersebut.

Tidak hanya itu saja, BLINK juga rela merogoh kocek mahal untuk menonton konser BLACKPINK.

Diketahui, Jisoo BLACKPINK akan merilis sebuah album pertamanya secara solo.

• BLINK Bela Aksi Jennie BLACKPINK Saat Konser di GBK, Dianggap Punya Fisik Paling Lemah

Akan rilis album debut solo, Jisoo BLACKPINK juga bagikan visual film dengan konsep oriental.

Melansir dari akun Instagram @panncafe pada Jumat 17 Marret 2023, pada 16 Maret tengah malam KST kemarin, YG Entertainment merilis visual film untuk single debut solo Jisoo.

Dalam video teaser baru, Jisoo terlihat memikat dengan bulu merah, hitam, dan putih.

Tentu saja penampilannya tersebut menambah kesan cantik dari Jisoo BLACKPINK.

Sebagai informasi, Jisoo menjadi member BLACKPINK terakhir yang merilis album debut solonya tersebut.

Adapun member BLACKPINK yang merilis album debut solo pertama yaitu Jennie dengan merilis lagu Solo pada 12 November 2018 pukul 18.00.

• BLACKPINK Akui Konser di Jakarta Paling Meriah, Unggahan Kompak Lisa dan Jennie Jadi Sorotan

Jisoo terlihat memikat dengan bulu merah, hitam, dan putih.

Pada 2021 dilanjutkan dengan Rose yang merilis album single berjudul R. Album itu terdiri dari dua lagu, yaitu On the Ground dan Gone.

Kemudian disusul oleh Lisa yang merilis album single bertajuk LALISA pada September 2021. Album itu juga terdiri dari dua lagu, yakni Lalisa dan Money.

Para BLINK's pun rupanya tampak terkesima dengan visual yang ditunjukan Kim Jisoo dalam album debut solonya tersebut.