Tinju Dunia Yordenis Ugas vs Mario Barrios Diagendakan, Pemenang Dapat Sabuk WBC Interim

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Asosiasi Tinju Dunia WBC telah memerintahkan pertarungan antara Yordenis Ugas mantan juara kelas welter WBA, menghadapi Mario Barrios untuk memperebutkan gelar interim seberat 147 pound.

Yordenis Ugas berada di peringkat kedua di antara penantang kelas welter WBC.

Sementara itu Mario Barrios berada diperingkat kelima.

Keduanya diperkirakan akan bertarung sekitar bulan Juli dalam pertarungan Showtime.

Errol Spence Jr merupakan pemegang penuh gelar kelas welter WBC.

Namun demikian petinju kidal yang tak terkalahkan itu diperkirakan akan menghadapi mantan juara kelas welter WBA/WBC Keith Thurman berikutnya dalam pertarungan non-gelar 12 ronde dengan berat 154 pound.

Jika Errol Spence Jr tetap berada di divisi kelas menengah junior setelahnya, pemenang Yordenis Ugas vs Mario Barrios akan diangkat dari juara sementara.

Yordenis Ugas belum pernah bertarung sejak Errol Spence Jr menghentikannya di ronde ke-10 pertarungan penyatuan gelar kelas welter mereka pada 16 April lalu di Arlington, Texas.

Yordenis Ugas yang berusia 36 tahun tidak diizinkan untuk melanjutkan oleh dokter karena pembengkakan parah di sekitar mata kanannya.

Sang petinju asal Kuba ini pun kehilangan gelar kelas welter WBA dari Errol Spence Jr.

Mario Barrios bangkit kembali bulan lalu dari kekalahan poinnya dari Keith Thurman.

Mantan juara kelas ringan super WBA itu menghentikan petinju Puerto Rico Jovanie Santiago pada 11 Februari di Alamodome di San Antonio.

Kolase Yordenis Ugas dan Mario Barrios (Kolase Tribun Pontianak)

Tale of The Tape Yordenis Ugas vs Errol Spence Jr

Yordenis Ugas (27-5, 12 KO)