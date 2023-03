Perintah Tinju Dunia WBC: Petinju Muslim Asal Rusia Wajib Pertaruhkan Gelar Hadapi Callum Smith

Kolase Callum Smith vs Artur Beterbiev

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Asosiasi Tinju Dunia WBC memberikan perintah agar Artur Beterbiev, petinju Muslim asal Rusia untuk mempertaruhkan gelar miliknya menghadapi Callum Smith.

Kedua belah pihak memiliki waktu hingga 11 April untuk berdamai dan menghindari sidang penawaran uang.

Kedua petarung dipromosikan oleh dua kekuatan tinju utama, Top Rank dan Matchroom Boxing.

Artur Beterbiev mempunyai rekor sempurna dengan 19 kemenangan dan 19 KO.

Pencapaian tersebut pun menjadikannya salah satu petarung paling berbahaya di divisi kelas berat ringan.

Artur Beterbiev pertama kali memenangkan gelar kelas berat ringan IBF dengan KO ronde ke-12 November 2017 dari Enrico Koelling.

Baca juga: Tinju Dunia Akhir Pekan: Jean Pascal vs Michael Eifert Hingga Rekan Senegara Canelo vs Gabe Rosado

Petarung berusia 38 tahun telah mempertahankan tujuh gelar, termasuk kemenangan sistem gugur unifikasi atas juara WBC Oleksandr Gvozdyk pada Oktober 2019 dan titlist WBO Joe Smith Jr 18 Juni lalu di New York City.

Sementara itu, Callum Smith mendapatkan kesempatannya untuk merebut gelar menyusul KO ronde keempat Mathieu Bauderlique dalam perebutan gelar WBC Agustus lalu.

Callum Smith sendiri sejatinya naik ring pada 11 Maret 2023.

Namun petinju 32 tahun itu terpaksa mundur setelah cedera punggung yang membuatnya absen selama kira-kira 6-8 minggu.

Callum Smith sendiri sebelumnya pernah dikalahkan Canelo julukan Saul Alvarez dalam penyatuan gelar kelas menengah Super.

Walaupun memang petinju Inggris itu pun sudah memegang gelar dunia di kelas menengah super, dengan dua kemenangan KO sejak naik menjadi 175 pound pada tahun 2020.

Callum Smith sendiri pernah memegang gelar kelas menengah super WBA Super dan majalah Ring dari 2018 hingga 2020.

Baca juga: Transformasi Mengerikan Anthony Joshua Jelang Tinju Dunia Hadapi Jermain Franklin

Kolase Artur Beterbiev vs Callum Smith (KOLASE TRIBUNPONTIANAK.CO.ID)

Tale of The Tape Callum Smith vs Artur Beterbiev