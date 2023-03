Induk Organisasi Senam Disebut ?

Sunisa Lee dari Auburn berkompetisi di balok keseimbangan saat bertemu LSU di Neville Arena pada 10 Februari 2023 di Auburn, Alabama. Rebusan Milne/Getty Images/AFP STEW MILNE / GETTY IMAGES AMERIKA UTARA / Getty Images via AFP

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Apa nama induk organisasi senam Indonesia dan dunia ?

Senam merupakan cabang olahraga yang membutuhkan kepandaian dan kelenturan tubuh.

Olahraga ini juga termasuk dalam Cabor prestasi yang dipertandingkan dalam berbagai event termasuk Olimpiade termasuk di Tokyo pada 2021 lalu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), senam adalah gerak badan dengan gerakan tertentu seperti menggeliat, menggerakkan dan meregangkan anggota badan.

Dikutip dari Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (2010), senam adalah setiap bentuk pembelajaran fisik yang disusun secara sistematis dengan melibatkan gerakan-gerakan yang terpilih dan terencana untuk mencapai tujuan tertentu.

Adapun, organisasi olahraga yang menaungi olahraga senam di Indonesia dinamakan Persatuan Senam Indonesia (Persani).

• Apa Nama Induk Organisasi Olahraga Atletik di Indonesia

Nama organisasi senam di di Indonesi disebut Persani (Persatuan Senam Indonesia) dibentuk pada tahun 14 Juli 1963.

Lalu untuk Induk olahraga senam di dunia adalah Federasi Senam Internasional atau dalam bahasa Perancis bernama Federation Internationale de Gymnastique (FIG).

Di Tanah Air, induk olahraga senam adalah Persatuan Senam Indonesia (Persani).

Dr Sutopo Adi M.Kes dalam bukunya yang berjudul Bentuk-bentuk Dasar Gerakan Senam (2018), lahirnya organisasi senam di Indonesia tak lepas dari diadakannya pesta olahraga GANEFO (Games of The New Emerging Forces).

GANEFO sendiri digagas oleh Presiden Soekarno.

Hadirnya GANEFO pun turut melahirkan senam artistik di Indonesia.

Adapun senam artistik merupakan cabang olahraga yang dilombakan pada ajang tersebut.

• Induk dari Olahraga Bola Basket Internasional Adalah ?

Oleh sebab itu, perlu dibentuk organisasi yang bertujuan menyiapkan para pesenamnya.