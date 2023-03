3 Nama Lawan Tinju Dunia Incaran Gilberto Ramirez Sang Rekan Senegara Canelo

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Gilberto Ramirez akan berupaya membangkitkan kembali kariernya pada Sabtu 18 Maret 2023 waktu setempat saat ia menghadapi mantan penantang gelar dunia Gabriel Rosado.

Pertarungan kelas berat ringan 12 ronde itu akan menjadi tajuk utama kartu Golden Boy Promotions dan pertunjukan DAZN di Walter Pyramid di Long Beach, California.

Itu juga akan menandai pertarungan pertama Ramirez sejak petinju berusia 31 tahun itu mengalami kekalahan karir pertamanya pada November lalu atas Dmitry Bivol.

Zurdo julukannya mengalami kekalahan mutlak melalui skor 118-110, 117-111, dan 117-111.

Apabila berhasil melewati Gabriel Rosado yang berusia 37 tahun, rekan senegara Canelo ini pun telah memiliki sejumlah nama untuk dihadapi.

Diantaranya adalah Callum Smith, Anthony Yarde, dan Joshua Buatsi.

Zurdo pun menegaskan tak gentar untuk menghadapi trio kelas berat ringan asal Inggris tersebut.

“Saya mencari pertarungan itu,” kata Gilberto Ramirez.

“Saya harus memenangkan pertarungan yang mereka hadapi untuk kembali ke bentuk gelar juara dunia. Saya perlu membuat pernyataan. Saya termotivasi untuk membuktikan kepada diri sendiri bahwa saya yang terbaik. Saya ingin sibuk.

Saya ingin lebih aktif dan bertarung dua kali lagi tahun ini. Para penggemar pantas mendapatkan pertarungan ini. Saya bersedia bertarung di Inggris. Saya bersedia bertarung di mana saja.” tambahnya.

Tak hanya itu, Gilberto Ramirez juga siap untuk pertandingan ulang melawan Dmitry Bivol jika ada kesempatan.

Namun Dmitry Bivol cenderung menuju duel menghadapi juara WBC, WBO, dan IBF Artur Beterbiev untuk penyatuan gelar dan melahirkan juara tak terbantahkan pada akhir tahun.

