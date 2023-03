Soal IPS Ulangan/Ujian Semester 2 2023 Kelas 8 Lengkap Kunci Jawaban Pilihan Ganda serta Essay

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah kumpulan contoh soal ulangan semester 2 pelajaran IPS kelas 8 2023.

Ada beberapa soal pilihan ganda serta essay yang dapat dijadikan bahan belajar dalam mengasah kemampuan serta pengetahuan terkait kompetensi pelajaran IPS.

Cermati setiap soal atau pertanyaan yang ada dalam artikel ini.

Berikan jawaban Anda terlebih dahulu selanjutnya sandingkan dengan kunci jawaban yang ada.

Semakin banyak Anda benar dalam menjawab pertanyaan menunjukan tingkat pemahaman yang semakin baik.

Carilah berbagai contoh soal terkait pelajaran IPS.

SOAL IPS KELAS 8:

1. Konggres Pemuda ke ll dilaksanakan di pada tanggal 28 Oktober 1928 dijalan ….

a. Kramat raya no 6

b. Kramat Raya no. 5

c. Kramat Jati no. 6

d. Kramat Jati no 5

Jawab : a

2. Pada tahun 1937 Partai lndonesia Raya dibubarkan dan diganti dengan….

a. Gerindo

b. MlSl

c. PVPN

d. GAPI

Jawab : a

3. Keanggotaan Budi Utomo pada awalanya terbatas, hanya meliputi…

a. kaum pelajar jawa

b. kaum ulama Jawa

c. semua lapisan masyarakat

d. kaum priyayi Jawa

Jawab : a

4. Yang tidak termasuk pendidikan Barat di lndonesia yang setingkat SD adalah….

a. Rechtkundige Hooge School

b. Vervolg School

c. Volks School

d. Europesche Lagere school