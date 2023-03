Soal Ulangan UTS/UAS Agama Islam Kelas 8 Semester 2 2023 Lengkap Kunci Jawaban Pilihan Ganda-Essay

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak soal ulangan semester 2 Agama Islam atau (PAI) kelas 8 2023 berikut ini.

Ada sejumlah soal atau pertanyaan pilihan ganda serta essay yang dirangkum berdasarkan kisi-kisi yang ada.

Cermati setiap pertanyaan tersebut dan berikan jawaban Anda.

Setelah menjawab pertanyan sandingkan dengan kunci jawaban yang ada.

Adanya kunci jawaban membuat Anda bisa mengevaluasi hasil belajar.

Evaluasi proses pembelajaran Anda, semakin banyak Anda benar dalam menjawab pertanyaan menunjukan tingkat pemahaman yang baik dengan materi Agama Islam.

Mintalah bantuan pada orangtua atau guru jika menemukan kesulitan.

Soal Agama Islam Kelas 8:

1. Iman kepada kitab Allah SWT akan menuntun manusia pada jalan ….

a. kemakmuran

b. kejayaan

c. kebenaran

d. kerukunan

Jawab : c

2. Kitab Zabur diturunkan Allah kepada Nabi ….

a. Adam As.

b. Ibrahim As.

c. Idris As.

d. Dawud As.

Jawab : d

3. Kitab suci yang pokok ajarannya paling lengkap dan berlaku hingga akhir zaman adalah ….

a. Al-Qur’an

b. Injil

c. Taurat

d. Zabur

Jawab : a