Ini Cara Mudah Untuk Mendaftar di TikTok Shop

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Fitur belanja online TikTok Shop sudah cukup lama hadir untuk pengguna TikTok di Indonesia.

Sesuai namanya, fitur ini memungkinkan pengguna TikTok untuk melakukan jual beli barang secara langsung di dalam aplikasi.

Melalui TikTok Shop, pengguna bisa berbelanja lewat TikTok.

Tanpa harus beralih ke aplikasi lain untuk menyelesaikan transaksi pembelian produk yang diinginkan.

Tak hanya akun kreator atau yang sudah verified, pengguna biasa juga dapat berjualan melalui fitur belanja online tersebut.

Bagi pengguna yang ingin berjualan di TikTok Shop, mereka diharuskan untuk mendaftarkan akun terlebih dahulu.

Lantas, bagaimana cara mendaftarkan akun untuk TikTok Shop? Ikuti langkah-langkah berikut ini.

Cara daftar TikTok Shop

- Pertama, buka situs web TikTok Shop

- Untuk mendaftar sebagai penjual, Anda bisa memilih opsi "Sign Up With TikTok Account" atau "Sign Up With Phone & Email" yang ada di halaman utama

- Selanjutnya, ikuti petunjuk yang diberikan

- Setelah berhasil membuat akun, Anda akan diminta untuk mengisi formulir pendaftaran bisnis (toko) Anda serta informasi terkait lainnya

- Cantumkan informasi mengenai alamat, nomor telepon, alamat email, dan lainnya

- Selanjutnya, masukkan informasi mengenai bisnis Anda, seperti nama toko, alamat toko, jenis bisnis yang dijalani, keterangan produk, dan lain sebagainya