BRUTAL! Hasil Tinju Dunia Tim Tszyu vs Tony Harisson Dihentikan Wasit, Jermell Charlo Waspada

Petinju Australia Tim Tszyu (Kiri) bertarung melawan petinju AS Tony Harrison dalam pertarungan perebutan gelar dunia kelas welter super WBO di Qudos Bank Arena di Sydney pada 12 Maret 2023. Tim Tszyu berhasil menang KO Brutal

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Brutal! begitulah kata yang tepat menggambarkan kerasnya pukulan dan jalannya laga Tinju Dunia Tim Tszyu vs Tony Harisson.

Berlaga dihadapang pendukung sendiri Qudos Bank Arena, Sydney, Australia Tim Tszyu tampil agresif.

Pukulan-pukulan keras dan bringas Tim Tszyu membuat mantan juara kelas welter super WBC Tony Harrison keok dironde ke-9.

Bahkan pada ronde ketiga, pukulan telak dari tangan kanan Tim Tszyu sukses membuat Tony Harisson sempoyongan.

Pada jalannya ronde ke-9 yang menjadi akhir laga, sejarinya Tony Harisson mencoba menjawab hitungan wasit Danrex Tapdasa.

Namun Danrex Tapdasa menghentikan laga karena menurutnya Tony Harrison tidak perlu melanjutkan.

Waktu resmi penghentian adalah 2:43 ronde kesembilan.

Pada laga ini, Tim Tszyu memang jauh lebih agresif memberikan tekanan pada Tony Harrison dan secara konsisten mendaratkan pukulan flusher.

Jab Tony Harrison terkadang efektif, tetapi dia tidak mendaratkan banyak pukulan bertenaga namun tidak mempengaruhi Tim Tszyu.

Dengan mengalahkan satu-satunya lawan yang mengalahkan juara 154 pound Jermell Charlo yang sepenuhnya bersatu, Tim Tszyu pun mempertahankan statusnya sebagai penantang wajib.

Tak hanya itu sementara ini pun Tim Tszyu memegang sabuk WBO Interim.

Jermell Charlo vs Tim Tszyu pun nampaknya akan segera dijadwalkan.

Hal ini menyusul dua patah tulang di tangan kiri Jermell Charlo sembuh sesuai jadwal dan akan memungkinkan dia untuk bertinju pada akhir musim panas ini.

Kolase Tim Tszyu dan Jermell Charlo. (KOLASE TRIBUNPONTIANAK.CO.ID)

Tale of The Tape Jermall Charlo vs Tim Tszyu