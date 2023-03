Contoh Penutup Pidato dam Bahasa Inggris dan Artinya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Pidato sering dilakukan dalam sebuah kegiatan untuk memaparkan hasil evaluasi dari suatu kajian.

Ketika sedang berpidato dalam Bahasa Inggris, kalimat penutup adalah hal penting yang wajib diperhatikan karena mempengaruhi isi pesan dari pidato yang disampaikan.

Saat sekolah, ada banyak jenis perlombaan yang sering menampilkan pidato bahasa Inggris.

Selain melatih aksen pembicaraan, dan melatih diri di depan umum, kamu bisa mecobanya di depan kaca.

Nah, bagi kamu yang sedang mencari ide untuk menutup sebuah pidato dalam bahasa Inggris, berikut contoh yang bisa kamu sesuaikan dengan materi dan tema yang telah kamu buat.

1. "So, lets us avoid and stay away and together with all the elements of our nation wipe out the drugs. Let’s protect our generation from the invasion of drugs. That’s all my speech today. Thank you for your attention. I apologize to you for any word or my behave that are not proper in your heart. Good morning and best wishes."

Artinya: “Maka, mari kita hindari dan jauhi serta bersama seluruh elemen bangsa kita basmi narkoba. Mari lindungi generasi kita dari serbuan narkoba. Demikian pidato saya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kata atau perilaku saya yang tidak pantas di hati Anda. Selamat pagi dan semoga sukses."

2. "At the end of my speech I want to deliver my sincere gratitude to all my teachers and the school principal. I also deliver my apologize. For all my friends, I hope we can be still a friends like what we have during the school day. Thank you for all the good day in the school. I am sorry for any word or attitude unpleasing your heart and to God I beg a forgiveness. Good morning/afternoon."

Artinya: “Di akhir sambutan saya ingin menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua guru dan kepala sekolah saya. Saya juga menyampaikan permohonan maaf saya. . Terima kasih untuk semua hari baik di sekolah. Saya minta maaf atas kata atau sikap yang tidak menyenangkan hati Anda dan kepada Tuhan saya mohon pengampunan. Selamat pagi / siang."

3. "That is my speech this morning in commemoration of Hero's Day. May we all always appreciate our heroes and apply their patriotism to each of us, in our daily life. Thank you very much and I invite the presenter to continue the agenda for today's event."

Artinya: “Demikianlah pidato saya pagi ini dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. Semoga kita semua selalu menghargai para pahlawan kita dan menerapkan patriotismenya pada diri kita masing-masing, dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih banyak dan saya persilahkan pemateri untuk melanjutkan agenda acara hari ini ."

4. "I hope what I am delivering today can make us care about our environment. Because the good environment has the good effect to our health. Thank you very much for your attention today. I am sorry for any words unpleasing you. Good morning/afternoon."

Artinya: “Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat membuat kita peduli terhadap lingkungan kita. Karena lingkungan yang baik berpengaruh baik bagi kesehatan kita. Terima kasih banyak atas perhatiannya hari ini. Mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan. Selamat pagi/siang ."

5. "Probably that is enough for the speech that I can deliver on this occasion. If there is any mistake, both in my speech or my movements in delivering the speech, I apologize profusely to all of you who have been present in this hall and I really, really thank all of you."