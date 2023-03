Soal UTS/UAS Bahasa Inggris Kelas 4 SD Semester 2 2023 Lengkap Kunci Jawaban Pilihan Ganda dan Essay

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah soal dan kunci jawaban ulangan semester 2 Kelas 4 SD pelajaran Bahasa Inggris.

Baca dan cermati setiap soal yang ada.

Berikan jawaban terlebih dahulu selanjutnya sandingkan dengan kunci jawaban yang ada dalam artikel ini.

Adanya kunci jawaban agar adik-adik bisa mengoreksi hasil belajarnya.

Jika menemukan kesulitan dalam menjawab pertanyaan maka mintalah bantuan pada orangtua atau guru.

Soal-soal yang ada dalam artikel ini melansir dari bimbelbrilian.com yang menyediakan beragam soal-soal untuk melatih kemampuan.

Perbanyak latihan soal untuk mengasah kemampuan adik-adik.

Semakin banyak latihan soal maka semakin baik.

Soal Bahasa Inggris Kelas 4 SD:

1. Besok adalah bulan Oktober

The english sentences is ….

a. Tomorrow is October

b. Yesterday is October

c. Tomorrow will be October

d. Yesterday will be October

Jawab : C

2. Two thousand and seventeen

The Indonesian sentences is ….

a. 2018

b. 2017

c. 2020

c. 2027

Jawab : B

3. Doll – she – new – has – a

The correct order is ….

a. She doll new a has

b. She has new a doll

c. She has a new doll

d. She a has new doll