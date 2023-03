Soal Bahasa Inggris Ulangan UTS/UAS Kelas 4 Semester 2 Lengkap Kunci Jawaban Pilihan Ganda dan Essay

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak soal ulangan Bahasa Inggris kelas 4 SD semester 2 berikut ini.

Ada sejumlah soal pilihan ganda serta essay yang dapat dijadikan bahan belajar untuk mengasah kemampuan adik-adik dalam menghadapi ulangan semester.

Perbanyak latihan soal untuk memperkaya pengetahuan adik-adik.

Setiap pertanyaan dalam artikel ini juga disertai dengan kunci jawaban sehingga bisa menjadi bahan untuk evaluasi hasil belajar.

Sebaiknya adik-adik kerjakan soal yang ada dan sandingkan dengan kunci jawaban tersebut.

Semakin banyak adik-adik benar dalam menjawab pertanyaan maka menunjukan penguasaan materi yang baik.

Baca juga: Soal Ulangan Bahasa Jawa Kelas 4 SD Semester 2 2023 Lengkap Kunci Jawaban Pilihan Ganda dan Essay

Mintalah bantuan pada orangtua ataupun guru jika menemukan kesulitan dalam mengerjakan soal tersebut.

Soal Bahasa Inggris Kelas 4 SD:

1. If you want to playing football, you need a …

a. Doll

b. Ball

c. Basket

d. Catapult

Jawab : B

2. Andi pay the foods with ….

a. Water

b. Money

c. Clove

d. Paper

Jawab : B

3. We are playing snake and ladder.

Snake and ladder in Indonesian is ….

a. Petak umpet

b. Lompat tali

c. Ular tangga

d. Monopoli

Jawab : C