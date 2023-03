Petani Keramba Ikan di Mempawah Pastikan Ketersediaan Ikan Sungai Jelang Puasa Ramadan Aman

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - petani keramba ikan di Desa Antibar, Kabupaten Mempawah, Zainal Arifin, menyampaikan persediaan stok ikan air tawar/sungai menjelang bulan puasa Ramadan aman.

"Kalau stok ikan di keramba kita untuk pemesanan di bulan suci Ramadan aman sih, masih banyak persediaan, jadi rasanya cukup," kata Zainal saat ditemui TribunPontianak.co.id, Selasa 7 Maret 2023.

Dikatakan Zainal, di kerambanya ada beberapa jenis ikan yang siap dipasarkan untuk bulan puasa nantinya.

"Untuk ikan disini ada ikan nila, ikan Emas, ikan Patin juga ada," katanya.

• Jelang Ramadan, Pedagang Pasar Juadah Mempawah Diminta Tertib Aturan

• Jelang Puasa Ramadan 2023, Komunitas Satu Periok Mempawah Akan Laksanakan Kegiatan BELAMPAR

Zainal menyampaikan, terkait harga ikan untuk saat ini masih terbilang aman dan bervariasi tergantung jenis ikan.

"Kalau harga perkilonya yakni nila per kilonya Rp 28 ribu, Ikan Emas Rp 29 ribu per kilo, dan Patin Rp 22 ribu per kilo," terangnya.

Zainal menyebut untuk saat ini minat masyarakat terhadap ikan sungai cukup tinggi.

"Kalau peminat ikan sungai khususnya di Mempawah lumayan lah, dan yang cukup tinggi memang di daerah perhuluan," terangnya.

Cek berita dan artikel mudah diakses di Google News