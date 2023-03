Korban Penipuan Akun TikTok Berkedok Baim-Paula di Mempawah Janji Akan Ganti Uang Top Up ke Toko

Warga ramai mendatangi toko modern di Pasar Mempawah, Jalan GM Taufik, Kecamatan Mempawah Hilir, seusai mendapat kabar ada warga yang tertipu akun tiktok yang mengatasnamakan Baim Paula, dan Top Up dana belasan Juta rupiah, Senin 6 Maret 2023.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Lindirati (32) ibu rumah tangga asal Kecamatan Mempawah Timur yang menjadi korban penipuan dari akun TikTok yang mencatut nama pasangan artis Baim Wong dan Paula Verhoeven berjanji akan mengganti uang kepada toko modern tempat ia melakukan top up ke pelaku penipuan.

"Saya akan bertanggung jawab, akan menggantinya, dan saya tidak akan lari," kata Lindirati saat ditemui wartawan di salah satu toko, Senin 6 Maret 2023 siang.

Sebelumnya, Lindriati tertipu hingga Rp14.600.000 melalui WhatsApp oleh oknum yang mengatasnamakan tim Baim Paula.

Lindriati diminta untuk melakukan top up (pengisian dana) di tiga akun yakni OVO, Shopee PayLater dan Tokopedia.

Seakan terhipnotis dari jauh, Lindriati langsung mendatangi salah satu toko yang ada di Jl GM TaufikKecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah di kawasan Pasar Mempawah, Senin 6 Maret 2023 untuk melakukan top up di tiga akun tersebut.

Kronologi

Ade Lia (19), kasir di toko tersebut turut menceritakan kronologis dirinya yang membantu melakukan top up atas permintaan Lindriati.

"Awalnya ibu itu minta top up. Habis itu saya top up-kan lah, lalu saya minta duitnya. Nanti total jak kata ibu itu. Habis itu dia minta top up terus berkali-kali sampai belasan kali, sampai belasan juta," ujar Ade Lia.

Tapi ternyata Lindriati masih terus memaksa minta top up lagi dan sempat tak dipedulikan oleh Ade Lia, dengan menyampaikan sudah tidak bisa lagi.

"Pas sudah belasan juta top up dia masih mau top up, dan sempat saya bilang ‘Sudah tidak bisa lagi bu’. Saya bilang berulang kali ndak bisa, ndak bisa, ndak bisa, tapi ibu itu masih bekuat," ujar Ade Lia bercerita dengan menahan tangis.

"Bahkan sampai ada pembeli yang lain yang ingin membayar juga ikut marah dengan ibu itu. Setelah orang lain bayar ibu itu minta top up lagi, nanti pandai jak saya bayar kata ibu itu. Tapi ibu itu rupanya tak ada duitnya," terang Ade Lia dengan mata berkaca-kaca.

Ade Lia menjelaskan, Lindriati yang sudah belasan kali melakukan top up ternyata tidak membawa uang untuk membayarnya.

"Kalau di total ada belasan kali ibu itu top up, ke aplikasi pembayaran OVO, Tokopedia, dan Shopee PayLater. Sudah saya bilang ada batas untuk top up namun ibu itu tetap bekuat mau top up yang ternyata uangnya tidak ada,” terangnya.

Saat mengetahui Lindriati tidak membawa uang untuk membayar dan mengetahui kalau ibu tersebut tertipu, Ade Lia sebagai kasir pun sempat menangis histeris. Ia merasa bersalah telah melakukan top up dan takut kariernya rusak sebagai pegawai toko modern tersebut. Bahkan teman-temannya dan warga yang hadir pun sempat menenangkannya untuk tidak menangis.