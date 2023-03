Soal Ulangan UTS/UAS Bahasa Inggris Kelas 5 Semester 2 2023 serta Kunci Jawaban Pilihan Ganda-Essay

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah soal-soal tes atau ujian semester Bahasa Inggris kelas 5 SD.

Ada beberapa soal pilihan ganda serta essay yang dapat dijadikan sebagai bahan belajar.

Cermati setiap soal yang ada dan berikan jawabanmu.

Adanya kunci jawaban dalam artikel ini tentunya akan membuat adik-adik bisa mengoreksi hasil belajar sendiri.

Kerjakan terlebih dahulu soal-soal yang ada selanjutnya sandingkan dengan kunci jawaban yang ada.

Perbanyak latihan soal untuk mengasah kemampuan adik-adik.

Carilah berbagai referensi lainnya untuk menambah wawasan adik-adik.

Soal Ulangan Bahasa Inggris Kelas 5 SD:

1. The sign mean ruang tunggu is ...

A. dinning room C. hospital

B. waiting room D. bedroof

Jawab : b

2. The sun shines in the....

A. west C. north

B. east D. south

Jawab : b