Soal Bahasa Inggris Kelas 5 SD Ulangan Semester 2 2023 Lengkap Kunci Jawaban Pilihan Ganda dan Essay

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah soal-soal Bahasa Inggris semester 2 kelas 5 SD.

Soal-soal yang dirangkum dalam artikel ini merupakan soal ulangan atau ujian semester.

Terdapat beberapa pertanyaan serta kunci jawaban yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi hasil belajar sendiri.

Perbanyak latihan soal untuk mengasah kemampuan adik-adik dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian.

Selanjutnya sandingkan hasil jawaban adik-adik dengan kunci jawaban yang ada.

Semakin banyak jawaban yang benar menunjukan tingkat pemahaman yang baik.

Jika menemukan kesulitan mintalah bantuan dengan orangtua atau guru.

Soal Bahasa Inggris Kelas 5 SD:

1. You can buy a stationery in the ....

A. movie C. bookstore bank

B. mosque D. bank

Jawab : c

2. Ardi and Lia is crossing the road on ....

A. zebra C. Zebra cross

B. river D. Lift

Jawab : c

3. Choose the correct sentence!