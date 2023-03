Soal Latihan Ujian Bahasa Inggris Kelas 7 Semester 2 dan Kunci Jawaban UTS dan PTS

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Yuk belajar soal latihan Bahasa Inggris Kelas 7 untuk persiapan hadapi UTS / PTS.

Pembahasan soal ini dalam rangka persiapan dengan mendalami soal-soal yang kemungkinan muncul dalam ujian sekolah.

Seluruh soal diambil dari buku serta soal tahun lalu yang kemungkinan akan digunakan dalam ujian tahun ini.

Melalui soal latihan peserta didik akan terbiasa menghadapi beragam soal ujian sekolah.

Khususnya untuk soal Bahasa Inggris yang terdiri dari soal pilihan ganda.

Rangkuman soal materi UTS / PTS cocok sekali digunakan untuk mengasah kemampuan peserta didik.

Berilah tanda x pada jawaban lebih benar a, b, c dan d

1. There . . . a small cat playing with some toys.

A. Is

B. Are

C. Am

D. Have

2. We use this thing to cook our meals. It is a . . . . .

A. Basin

B. Stove

C. Knife

D. Rack

3. Maria: I got this thing from my uncle. I forget what it’s called, umm, it’s round and it’s long and it’s used for looking at the starts.

Johnny: Do you mean a . . . . . . .?

Maria: Yes ! That’s it !