Pemda Kapuas Hulu Peragakan Langsung Proses Pembuatan Kain Tenun Sidan di Jakarta

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, didampingi Ketua Dekranasda Kapuas Hulu, Angeline Fremalco, telah menghadiri langsung acara INACRAFT 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), salah satu pameran produk kerajinan terbesar di Asia Tenggara, Rabu 1 Maret 2023.

Bupati menyampaikan bahwa, kalau kegiatan INACRAFT 2023 bertujuan mempromosikan produk kerajinan lokal untuk meraih peluang pasar baik domestik maupun internasional.

"Maka sangat penting sekali untuk mengikuti kegiatan seperti ini, sehingga Dekranasda Kabupaten Kapuas Hulu juga mengutus 1 Orang penenun binaan atas nama Susiana Tau, untuk memperagakan langsung proses pembuatan kain tenun sidan di stand Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat," ujarnya.

Dijelaskan juga Bupati kalau pihaknya juga telah membawa produk antara lain kain tenun (tenun sidan, tenun ikat, tenun sungkit, dan tenun pileh), kerajinan dari kayu ulin, aneka anyaman (keban bronai, anyaman bemban, rotan dan bambu) serta aneka aksesoris (manik-manik dan gelang resam).

"Kerajinan dari kayu ulin tersebut, adalah bahannya dari limbah (akar atau kayu ulin yang tertimbun di dasar sungai) yang didaur ulang," ungkapnya.

Ketua Dekranasda Kabupaten Kapuas Hulu, Angeline Fremalco menyatakan, pada tahun 2022, Kain Tenun Sidan asal Kapuas Hulu berhasil memperoleh Juara 1 kategori tekstil dan Best of the Best dalam dalam INACRAFT Award 2022.

"Semoga tahun ini juga dapat menarik perhatian tim penilai dan pengunjung," ungkapnya.

INACRAFT 2023 dimulai pada 1-5 Maret 2023 dibuka oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Sandiaga Uno). Pameran yang menampilkan berbagai produk kerajinan di seluruh wilayah di Indonesia. (*)

