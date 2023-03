Kalender 2023 Daftar Hari Besar Nasional Maret Hari Jadi Kostrad, Supersemar dan Bandung Lautan Api!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini adalah Kalender 2023 mengenai tanggal merah serta peringatan peristiwa dan hari besar Indonesia yang ada pada bulan Maret 2023.

Peringatan hari besar tidak selalu ditandai sebagai libur Nasional tetapi ditandai dengan peringatan peristiwa bersejarah dihari tersebut setiap tahun.

Sebagaimana diketahui pada bulan Maret 2023 terdapat dua hari tanggal merah untuk memperingati hari raya Nyepi 1945 yaitu pada tanggal 22 dan 23 Maret 2023.

Namun kita akan merinci hari besar nasional yang bersejarah bagi bangsa Indonesia yaitu mulai dari hari jadi Komando Strategis Angkatan Darat di tubuh TNI yang ditetapkan pada 6 Maret setiap tahunnya termasuk kali ini dalam Kalender 2023.

• Kalender 2023 Lengkap Libur Nasional dan Cuti Bersama Berikut Link Download Kalender 2023 Versi PDF

Dilansir dari Kompas.com Lahirnya kostrad saat itu dilatarbelakangi kericuhan setelah proklamasi Negara Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. satuan ini bukan bernama kostrad, tetapi Cadangan Umum Angkatan Darat (Caduad).

Pencetusnya adalah Mayjen TNI Soeharto ditunjuk menjadi Panglima Korra I Caduad. Pada akhir 1960 Kostrad merupakan satuan militer angkatan darat siap tempur dan dapat dimobilasi diseluruh tanah air.

Dalam perkembanga melalui Keputusan Men/Pangab 19 Februari 1963 nama kostrad yang sebelumnya disebut Korra I/Caduad Secara resmi dilebur menjadi Komando Strategis TNI Angkatan Darat atau kostrad.

• Kalender 2023 Indonesia Tercatat Hampir Satu Bulan Tanggal Merah Libur Nasional dan Cuti Bersama

Selanjutnya hari besar nasional yang diperingati pada maret Kalender 2023 adalah peringatan Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret).

Sesuai dengan namanya Supersemar adalah surat perintah yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966 yang memberikan mandat kepada Letnan Jenderal Soeharto, selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib).

Tujuannya adalah untuk mengambil segala tindakan yang "dianggap perlu" untuk mengatasi situasi keamanan dan kestabilan pemerintahan yang buruk pada masa pembersihan setelah terjadinya Gerakan 30 September. (Sumber:Wikipedia Indonesia).

• Kalender 2023 Lengkap Libur Nasional dan Cuti Bersama Terpadat Selama 6 Bulan, Ada Apa?

Hari besar bagian sejarah Indonesia selanjutnya adalah peringatan Hari Bandung Lautan Api yang diperingati pada 24 Maret Kalender 2023.

Kompas.com dalam artikel yang berjudul Bandung Lautan Api: Latar Belakang Peristiwa dan Tokoh Pentingnya, menyebut latar belakang peristiwa pembumihangusan kota Bandung yang dilakukan oleh masyarakat Bandung sebagai bentuk respon atas ultimatum oleh Sekutu yang memerintahkan untuk mengosongkan Bandung, sehingga tanggal 24 Maret kini dikenal sebagai Hari Peringatan Bandung Lautan Api.

Sebagai informasi tambahan berikut adalah daftar hari besar nasional dan internasional sepanjang bulan Maret 2023 termasuk dua kali tanggal merah keagamaan.

Hal ini sebagaimana yang diputuskan melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI SKB No 1006/2022, No 3/2022, dan No 3/2022, ada dua hari libur nasional pada bulan Maret 2023, yaitu: