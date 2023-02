Soal UTS PJOK Kelas 2 Semester 2 dan Kunci Jawaban PTS Ujian Sekolah Tahun Ini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Dalam soal latihan kali ini fokus sebagai persiapan untuk menghadapi ujian sekolah pada Semester 2.

Pembahasannya adalah materi pelajarai PJOK dalam bentuk pilihan ganda dan isian.

Soal latihan ini akan mengasah kemampuan siswa dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian sekolah.

Beragam soal aka ditampilkan untuk dijawab, sehingga siswa sudah pengalaman dalam mengerjakan soal serupa.

Makanya soal memiliki kunci jawaban supaya menjadi panduan belajar yang efektif.

Baca juga: Contoh UTS PAI Kelas 2 Semester 2 Kurikulum Merdeka dan Kunci Jawaban Soal Pilihan Ganda Isian

Berikut soal pilihan ganda dan isian PJOK Kelas 2 Semester 2 ujian sekolah

1. Langkah dan ayunan menggunakan simpai-simpai dipegang dengan.....

a. Berjalan

b. Berlari

c. Meloncat

2. Gada dibuat dari.....

a. Besi

b. Kayu

c. Bambu

3. Posisi kaki di udara pada saat melompat adalah.....

a. Jingkat dan rapat

b. Terbuka

c. Ditekuk

4. Berlatih senang ketangkasan dilakukan dari gerakan yang.....

a. Susah

b. Mudah

c. Disukai

5. Agar kaki menjadi kuat berlatih.....

a. Push up

b. Lari

c. Sit up

6. Bermain sepak bola sebaiknya dilakuan di.....

a. Halaman

b. Ruangan tertutup

c. Lapangan

7. Permainan bulu tangkis sebaiknya dilakukan di......

a. Halaman

b. Ruangan tertutup

c. Lapangan

8. Berdiri sikap kapal terbang pandangan melihat ke.....

a. Ke depan

b. Ke kiri

c. Ke kanan