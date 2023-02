Soal PTS Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP MTS Semester 2, Kunci Jawaban UTS Pilihan Ganda

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pada artikel ini dibahas soal Bahasa Indonesia kelas 7 SMP / MTS lengkap dengan jawabannya Semester 2 (Genap) tahun 2023.

Siswa dapat mempelajari soal dan jawaban sebagai persiapan menghadapi Ulangan Tengah Semester ( UTS ) atau Penilaian Tengah Semester ( PTS ).

Soal UTS atau PTS Bahasa Indonesia kelas 7 SMP/ MTS ini sebagai soal uji kemampuan peserta didik untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik.

Materi soal dan kunci jawaban yang dilansir dari Kurikulum 2013 tahun pelajaran 2022/2023

Berikut untuk ulasan dan pembahasan soal dan jawaban Latihan UTS dan PTS pelajaran Bahasa Indonesia untuk siswa kelas 7 SMP / MTS Semester Genap dilansir dari sejumlah sumber:

1. Perhatikan daftar buku berikut!

- Cerpen

- Novel

- Komik

- Biografi

- Pidato

- Mitos

- Buku pelajaran

Kelompok buku-buku tersebut yang termasuk kategori nonfiksi adalah….

A. cerpen, novel, dan komik

B. novel, biografi dan mitos

C. biografi, Pidato, dan buku pelajaran

D. pidato, mitos, buku pelajaran

2. Buku nonfiksi dibuat berdasarkan...., realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari.

A. Opini

B. Pendapat

C. pandangan orang

D. Fakta

3. Buku yang berisi kisahan atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang. Pernyataan tersebut merupakan pengertian dari.…

A. buku tes

B. buku fiksi

C. buku nonfiksi

D. buku cerita

4. Salah satu contoh dari buku nonfiksi adalah.…

A. Biografi

B. Novel

C. Puisi

D. Fabel

Perhatikan teks laporan berikut untuk menjawab soal nomor 5-7 :

Pada bagian pinggir sebelah kiri terdapat seonggok tanah liat yang tak tahu mengapa benda itu harus berada di sana. Sedangkan di bagian sebelah kanan terdapat asap dari lampu sentir yang menghitam. Taburan bunga kamboja menghiasi tempat pemujaan. Kondisi semacam ini terus terjadi sepanjang hari.

5. Potongan teks laporan di atas tersusun atas pola …

a. Sebab-akibat

b. Waktu

c. Perbandingan

d. Ruang / tempat

e. Akibat – sebab

6. Penggalan teks laporan di atas berisikan tentan …