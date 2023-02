Soal dan Jawaban PTS TIK Kelas 12 SMA Semester 2, Contoh UTS Teknik Informatika dan Komputer

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini adalah rangkuman soal dan jawaban Teknik Informatika dan Komputer ( TIK ) kelas 12 SMA / SMK Semester 2 (Genap) tahun 2023.

Untuk soal dan kunci jawaban yang dilansir dari Kurikulum 2013 tahun pelajaran 2022/2023

Siswa dapat mempelajari soal dan jawaban sebagai persiapan menghadapi Ulangan Tengah Semester ( UTS ) atau Penilaian Tengah Semester ( PTS ).

Soal UTS atau PTS TIK kelas 12 SMA / SMK ini sebagai soal uji kemampuan peserta didik untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik.

Inilah ulasan dan pembahasan soal dan jawaban Latihan UTS dan PTS pelajaran TIK untuk siswa kelas 12 SMA / SMK Semester Genap dilansir dari sejumlah sumber:

1. Software berbasis vektor dalam kategori program image creation untuk web adalah..

a. Adobe Illustrator d. Macromedia firework

b. Adobe Freehand e. Adobe Flasher

c. CorelDRAW

2. Software berbasis vektor dalam kategori program animation creation untuk web adalah…

a. Adobe Illustrator d. Adobe firefox

b. Adobe Freehand e. Adobe Flash

c. CorelDRAW

3. Software berbasis vektor dalam kategori program CAD adalah…

a. AutoCAD d. Maya

b. Microtik e. Formz

c. 3D Studio (MAX dan Viz)

4. Software berbasis vektor dalam kategori program CAD adalah…

a. AutoCADS d. Maya

b. Microstation e. Formz

c. 3D Studio (MAX dan Viz)

5. Software berbasis vektor dalam kategori program modeling adalah.. .

a. AutoCAD d. Maza

b. Microstation e. Formz

c. 3D Studio (MAX dan Viz)

6. Software berbasis vektor dalam kategori program modeling adalah…

a. AutoCAD d. Maya

b. Microstation e. Formz

c. 3D Studio

7. Software berbasis vektor dalam kategori program modeling adalah…

a. AutoCAD d. Mayaz

b. Microstation e. Formz

c. 3D Studio

8. Untuk keluar dari program aplikasi CorelDRAW dapat menggunakan shortcut…

a. Alt + F1 d. Alt + F4

b. Alt + F2 e. Alt + F5

c. Alt + F3

9. Untuk dapat menghapus seluruh warna yang sama pada Adobe Photoshop maka Anda dapat menggunakan tool…

a. Background erase tool d. Color Erase tool

b. Erase tool e. The same erase tool

c. Magic Erase tool