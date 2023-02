Kisi-kisi Try Out Kelas 6 IPA dan Kunci Jawaban Lengkap Untuk Tahun Ini

Soal latihan Try Out untuk mempersiapkan diri dalam ujian sekolah. Pada pelajaran IPA Kelas 6 tahun ini.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Inilah sejumlah soal latihan sebagai kisi-kisi dalam pelaksanaan Try Out Kelas 6 Pelajaran IPA.

Pelaksanaan Try Out akan berlangsung di akhir Semester 2 sebagai akhir ujian sekolah.

Persiapan perlu dilakukan sejak dini, kali ini pada Pelajaran IPA untuk Try Out.

Terdiri dari soal pilihan ganda seperti pada pelaksaan Try Out sesungguhnya.

Soal Try Out ini merupakan rangkuman dari soal dari tahun lalu dan buku paket yang kemungkinan bakal keluar dalam Try Out.

Berikut soal Try Out Kelas 6 IPA

1. Bayu bermain ketapel. Batu yang dilontarkan dari ketapel menggunakan gaya…

A.gesek

B.pegas

C.magnet

D. gravitasi

2. Perhatikan kegiatan berikut ini!

1)melakukan tendangan penalti

2)penjaga gawang menangkis bola

3)mendorong mobil mogok

4)mengerem sepeda di jalan menurun

Kegiatan yang menunjukkan bahwa gaya dapat mengubah benda diam menjadi bergerak adalah….

A.1 dan 2

B. 1 dan 3

C. 2 dan 3

D. 3 dan 4

3. Penemu gaya gravitasi adalah….

A. Issac Newton

B. Einstein

C. Galilio Galilie

D. M.Faraday

4. Magnet permanen memiliki sifat kemagnetan yang tetap dan terjadi dalam waktu relatif lama. Contoh dari magnet tetap adalah…

A. alumunium

B. seng

C. platina

D. baja

5. Perhatikan pernyataan berikut ini!

1)dibakar

2)diberikan arus listrik

3)dibanting-banting

4)digosok-gosok

Cara menghilangkan sifat magnet adalah…

A.1) dan 2)

B.1) dan 3)

C.2) dan 4)

D.3) dan 4)

6. Gaya gravitasi bumi menyebabkan semua benda tertarik menuju….

A.pusat bumi

B.luar angkasa

C.bawah

D.atas

