Soal Ulangan Semester 2 IPA Kelas 9 dan Kunci Jawaban Lengkap Tahun Ini

Seperti pada pembelajaran soal latihan IPA Kelas 9 Semester 2 ini.

Peserta didik bakal menghadapi ujian sekolah atau ulangan Semester 2.

Jadi berbagai persiapan harus dilakukan dari belajar serta persiapan lainnya.

Untuk mempersiapkan diri dalam waktu singkat, khusus menghadapi soal ujian sekolah baiknya adalah mengerjakan soal latihan.

Soal latihan ini dibuat layaknya soal ujian sesungguhnya diambil dari soal tahun lalu serta kombinasi dengan pelajaran dari buku paket saat ini.

Sehingga tak menutup kemungkinan juga akan keluar dalam ujian sekolah sesunguhnya.

Berikut soal latihan ulangan semester 2 IPA Kelas 9

1. Di bawah ini, produk yang pembuatannya menggunakan bantuan dari bakteri adalah…

A. Yoghurt

B. Mayones

C. Tempe

D. Tahu

2. Berikut ini merupakan pilihan kelompok makanan yang pembuatannya melalui proses bioteknologi adalah…

A. Keju, oncom, dan yoghurt

B. Tahu, tempe, dan nata de coco

C. Bir, minyak kelapa, dan asinan

D. Kue tart, kecap, dan roti tawar

3. Dalam dunia kedokteran, antibiotik terkenal sebagai komponen yang penting untuk kesehatan tubuh pasien. Mikroorganisme yang terkenal sebagai penghasil antibiotik adalah…

A. Neurospora crasa

B. Monilia sitholphyla

C. Penicillium notatum

D. Saccharomyces cerevisae

4. Bioteknologi bisa juga menimbulkan dampak negatif. Yang merupakan dampak negatif dari bioteknologi transgenik pada usaha untuk melestarikan spesies tertentu adalah…

A. Timbulnya spesies jenis baru

B. Munculnya bibit unggul spesies

C. Reproduksi yang begitu cepat

D. Kerusakan plasma nutfah

5. Sebuah trafo dilengkapi dengan kumparan primer 2000 lilitan dan kumparan sekunder 1500 lilitan yang kemudian dihubungkan dengan tegangan sebesar 240 Volt.

Hitunglah berapa besar tegangan yang dihasilkan trafo tersebut!

A. 360 Volt

B. 90 Vold

C. 180 Volt

D. 240 Volt

6. Perhatikanlah daftar beberapa benda berikut ini:

1. Nikel

2. Seng

3. Besi

4. Baja

5. Alumunium

6. Karet

Dari daftar tersebut, manakah yang termasuk ke dalam golongan Ferromagnetik?

A. 1, 3, 4

B. 1, 2, 3

C. 1, 2 6

D. 1, 3, 5

7. Garis-garis yang terbentuk dari kutub utara menuju arah kutub selatan pada area medan magnet disebut dengan istilah…

A. Fluks magnet

B. Medan magnet

C. Kutub magnet

D. Garis-garis gaya magnet

8. Dari pilihan berikut ini manakah yang bukan merupakan cara membuat magnet?

A. menginduksi besi

B. memukul-mukul besi

C. melempar besi

D. menggosok-gosok besi

9. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali peralatan rumah tangga yang cara kerjanya adalah memanfaatkan prinsip induksi elektromagnetik. Contohnya adalah…

A. Kompor gas

B. Lampu pijar

C. Mesin jahit

D. Kipas angin

10. Berikut ini adalah pilihan yang akan terjadi saat sebuah magnet dipotong menjadi dua, yaitu…

A. Dua magnet baru yang terbentuk akan memiliki magnet S S dan U U

B. Sifat kemagnetan dari dua magnet yang terbentuk akan hilang

C. Dua magnet terbentuk dengan kutub U S dan S U

D. Terbentuk satu magnet, sementara bagian lain menjadi besi biasa

11. Dari pilihan berikut ini, manakah yang merupakan penyebab terbentuknya sudut deklinasi?

A. Bumi yang tidak datar membuat kutub-kutubnya ada dalam garis lurus

B. Medan magnet bumi memanjang dari kutub selatan ke kutub utara

C. Permukaan kutub utara dan selatan bumi yang tidak rata

D. Posisi yang tidak sesuai antara kutub utara dan selatan bumi dengan magnet pada jarum kompas

12. Diketahui seutas kawat tembaga sepanjang 20 cm dialiri arus listrik 0,5 A.

Bila utas kawat tersebut posisinya tegak lurus dan berada dalam medan magnet 4 tesla, maka tentukanlah seberapa besar gaya lorentz yang mampu ditimbulkannya!

A. 200 N

B. 20 N

C. 400 N

D. 40 N

13. Terdapat dua buah trafo dengan keterangan berikut ini:

Trafo I memiliki kumparan primer 5000 lilitan dan kumparan sekunder 7500 lilitan

Trafo II yang terpasang pada tegangan 120 volt mampu menghasilkan tegangan 20 volt

Pernyataan yang benar untuk situasi tersebut adalah…

A. Trafo I dan II merupakan step up

B. Trafo I dan II merupakan step down

C. Trafo I adalah step down dan Trafo II adalah step up

D. Trafo I dan II sama-sama step down

14. Berikut ini yang merupakan ciri-ciri dari trafo step down adalah…

A. Vp > Vs

B. Vp < Vs

C. Ns < Np

D. Is > Ip

15. Berikut ini merupakan alat yang tidak memanfaatkan prinsip induksi elektromagnetik adalah…

A. Generator

B. Motor listrik

C. Transformator

D. Dinamo sepeda

16. Sifat kutub-kutub magnet yang cenderung menghadap arah tertentu, dimanfaatkan untuk ….

A. pembuatan kompas

B. sebagai pemutus dan penyambung arus secara otomatis

C. interuptor dari bel listrik

D. pembuatan motor listrik

17. Ruang atau daerah yang masih dipengaruhi oleh magnet disebut ….

A. kutub magnet

B. sudut deklinasi magnet

C. garis gaya magnet

D. medan magnet

18. Perhatikan pernyataan berikut ini.

1) Benda tersusun atas magnet elementer.

2) Benda bukan magnet memiliki magnet elementer yang susunannya teratur.

3) Membuat benda jadi magnet artinya mengubah susunan magnet elementer benda menjadi teratur.

Pernyataan yang tepat adalah ….

A. 1), 2), dan 3)

B. 1) dan 2)

C. 1) dan 3)

D. 2) dan 3)

19. Pernyataan berikut yang tepat tentang gaya Lorentz adalah….

A. gaya Lorentz dihasilkan oleh penghantar berarus listrik

B. gaya Lorentz dihasilkan oleh kawat yang terletak dalam medan magnet

C. penghantar berarus listrik dalam medan magnet akan menghasilkan gaya Lorentz

D. medan magnet batang dapat menghasilkan gaya Lorentz

20. Faktor-faktor berikut ini yang tidak mempengaruhi besar gaya Lorentz yang dialami oleh suatu penghantar adalah….

A. hambatan jenis penghantar

B. panjang penghantar dalam medan magnet

C. kuat arus listrik dalam penghantar

D. kuat medan magnet

21. Sebuah kawat panjangnya 40 cm terletak dalam medan magnet homogen 0,8 tesla. Bila pada kawat tersebut diberi kuat arus 5 ampere dan arah arus listrik tegak lurus dengan arah medan magnet, maka gaya yang dialami oleh kawat adalah….

A. 1,6 newton

B. 3,2 newton

C. 160 newton

D. 250 newton

22. Sebuah kawat lurus 50 cm yang dipasang saling tegak lurus dengan arah medan magnetik 2 tesla mengalami gaya Lorentz sebesar 4 newton. Kuat arus yang melalui kawat tersebut adalah….

A. 4 ampere

B. 3 ampere

C. 2 ampere

D. 1 ampere

23. Rudi melakukan percobaan dengan meletakkan kawat horisontal yang dialiri arus dari arah barat ke timur. Kawat tersebut berada dalam medan magnet yang arahnya dari utara ke selatan. Arah gaya yang dialami kawat adalah….

A. ke utara

B. ke barat

C. ke atas

D. ke bawah

24. Motor listrik merupakan salah satu penerapan dari gaya Lorentz. Peralatan berikut ini yang tidak menggunakan motor listrik sebagai komponen utama adalah….

A. kipas angin listrik

B. setrika listrik

C. Blender

D. air conditioner

25. Berikut merupakan beberapa contoh proses kimia yang terjadi di alam dan dapat menjaga keseimbangan alam, kecuali …

a. Pembentukan glukosa pada fotosintesis

b. Penguraian sampah

c. Siklus gas karbondioksida dan siklus nitrogen

d. Siklus makanan berantai

Jawaban soal ulangan semester 2 IPA Kelas 9

1. a

2. a

3. c

4. d

5. c

6. a

7. a

8. b

9. d

10. c

11. d

12. d

13. a

14. a

15. b

16. a

17. d

18. c

19. c

20. a

21. a

22. a

23. d

24. b

25. d

