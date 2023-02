Jaga Keandalan Pasokan Listrik, PLN UP2D Kalbar Lakukan 'HAR 2 Tahunan' di GH Ngabang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, NGABANG - Untuk menjaga keandalan penyaluran listrik ke pelanggan, PLN Unit Pelaksana Pengatur Distribusi (UP2D) Kalimantan Barat melakukan pemeliharaan 2 Tahunan di Gardu Hubung (GH) Ngabang, Kamis 16 Februari 2023.

"Agar pasokan listrik tetap andal, maka diperlukan upaya untuk menjaga kualitas instalasi dan peralatan listrik yang digunakan melalui kegiatan pemeliharaan rutin pada aset-aset kelistrikan," ungkap Manager PLN UP2D Kalbar, Munawir Hakim.

Menurut Munawir, kegiatan pemeliharaan gardu hubung yang dilakukan oleh Tim UP2D Kalbar terdiri dari Tim Pemeliharaan Elektromekanika,Tim Proteksi,Pengawas Pekerjaan, serta Tim K3L.

Dijelaskannya, pemeliharaan 2 tahunan di GH Ngabang ini berjumlah 7 unit kubikel serentak dengan pemeliharaan 20 peralatan Keypoint, jaringan 20 kV maupun Right of Way (ROW) yang dilakukan oleh PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Ngabang wilayah kerja PLN Unit Pelayanan Pelanggan (UP3) Pontianak.

• Infrastruktur Kelistrikan PLN Rampung, Siap Dukung Gelaran F1 Powerboat di Danau Toba

"Kami selalu berusaha konsisten dalam melakukan pemeliharaan rutin pada aset - aset kelistrikan, agar pelayanan yang kami berikan semakin optimal, dan pelanggan dapat menikmati listrik dengan aman dan nyaman," ujar Munawir.

Ia juga menyebutkan bahwa pemeliharaan ini juga meningkatkan Realibility dan Availability peralatan 20 kV yang bermanfaat untuk mengurangi resiko terjadinya kegagalan atau kerusakan peralatan, meningkatkan keamanan peralatan, serta mengurangi durasi waktu padam apabila terjadi gangguan.

Lebih lanjut Ia berharap partisipasi masyarakat dalam menjaga keandalan pasokan listrik, salah satunya dengan mengikhlaskan pohon atau tanam-tumbuh yang dimiliki untuk dapat ditebang oleh petugas PLN serta tidak bermain layang-layang terutama dengan menggunakan tali kawat disekitar jaringan listrik.

"Sekeras apapun upaya yang kami lakukan untuk menjaga keandalan pasokan listrik tentunya tidak akan berarti apa-apa tanpa dukungan dari masyarakat. Untuk itu, kami menghimbau kepada masyarakat agar turut menjaga aset-aset kelistrikan disekitar tempat tinggal kita masing-masing. Jika listriknya andal maka aktivitas kita tidak akan terganggu," pungkas Munawir. (*)