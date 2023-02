Soal Ulangan dan Ujian IPA Kelas 4 SD Semester 2 Lengkap Kunci Jawaban Pilihan Ganda

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak soal-soal ulangan harian maupun ulangan tengah semester hingga ulangan akhir semester IPA Kelas 4 SD berikut ini.

Soal yang ada hanya sebagai bahan belajar untuk murid SD dalam persiapan menghadapi ujian akhir semester.

Jawablah pertanyaan pilihan ganda yang ada dalam artikel ini.

Mintalah bantuan dengan orangtua bahkan guru jika menemukan kesulitan.

Soal-soal ini dirangkum berdasarkan materi yang ada.

Baca juga: Soal UTS Matematika Kelas 4 Semester 2 Kurikulum Merdeka dan Kunci Jawaban PTS Ujian Sekolah

Besar kemungkinan soal-soal serupa juga akan keluar saat dilangsungkannya ujian atau ulangan semester.

SOAL ULANGAN IPA KELAS 4 SD:

1. Kerangka adalah bagian tubuh manusia yang tersusun dari ….

a. Kulit

b. Daging

c. Tulang

d. Rambut



2. Berdasarkan keras tidaknya tulang, tulang dibagi menjadi ….

a. Tulang keras dan tulang empuk

b. Tulang keras dan tulang rawan

c. Tulang tengkorak dan tulang badan

d. Tulang rawan dan tulang tengkorak



3. Rangka manusia yang melindungi otak adalah ….

a. Rangka anggota gerak

b. Rangka dada

c. Rangka rusuk

d. Rangka tengkorak



4. Bagian tubuh seperti jantung dan paru-paru dilindungi oleh rangka ….

a. Tengkorak

b. Kaki

c. Tangan

d. Badan



5. Tulang belakang yang membengkok ke depan dinamakan ….

a. Lordosis

b. Kifosis

c. Skoliosis

d. Miningitis

Baca juga: Soal dan Kunci Jawaban UTS SBdP Kelas 4 SD, Contoh Latihan PTS Semester 2 Pilihan Ganda Essay

6. Berikut ini pengelompokan hewan berdasarkan makanannya, kecuali ….

a. Herbivora

b. Ovipar

c. Karnivora

d. Omnivora



7. Hewan pemakan tumbuhan dinamakan ….

a. Herbivora

b. Ovipar

c. Karnivora

d. Omnivora



8. Berikut hewan yang makan daging adalah …..

a. Kelinci

b. Kerbau

c. Singa

d. Sapi

9. Nama lain dari tumbuh-tumbuhan adalah ….

a. Fauna

b. Hama

c. Flora

d. Gulma



10. Berikut ini yang bukan termasuk bagian dari tumbuhan adalah ….

a. Daun

b. Akar

c. Ranting

d. Taring



11. Warna hijau pada daun disebabkan oleh adanya ….

a. Batang

b. Klorofil

c. Akar

d. Enzim



12. Jika pada sehelai tangkai daun hanya terdapat satu helai daun maka tumbuhan tersebut memiliki jenis daun ….

a. Majemuk

b. Tunggal

c. Individu

d. Produsen



13. Alat pernafasan pada tumbuhan yang terdapat pada daun adalah ….

a. Fotosintesis

b. Stomata

c. Fotogenesis

d. Pembuluh Floem

14. Kuncup yang tumbuh pada ujung batang atau pun ketiak daun disebut ….

a. tunas b. spora c. geragih d. umbi akar

15. Proses yang terjadi di ruang bakal biji saat terjadi perkembangbiakan adalah ….