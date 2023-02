Soal Ulangan dan Ujian Bahasa Inggris Kelas 8 Semester 2 2023 Lengkap Kunci Jawaban Pilihan Ganda

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak soal-soal ulangan Bahasa Inggris berikut ini.

Soal-soal ulangan atau ujian semester 2 Bahasa Inggris yang ada dalam artikel ini merupakan materi Kelas 8 SMP/MTs.

Cermati setiap pertanyaan yang ada dan berikan jawabanmu terlebih dahulu.

Setelah memberikan jawaban, Anda dapat melihat kunci jawaban yang disediakan.

Adanya kunci jawaban dalam artikel ini membuat adik-adik bisa mengoreksi hasil belajar sendiri.

Perbanyak latihan soal dan mengerjakan soal-soal agar semakin banyak wawasan serta pengetahuan yang didapatkan.

Carilah referensi lainnya agar semakin banyak wawasan yang didapatkan.

Soal Ulangan Bahasa Inggris:

1. The writer writes the text to tell the readers ….

A. his feeling about flying in a bad weather

B. why he was afraid of flying in the bad weather

C. how the plane was broken in a bad weather

D. the effect of the bad weather on the flying plane

2. What was the cause of the plane problem?

A. A careless pilot.

B. A bad weather.

C. A bad plane

D. A broken engine

3. How was the pilot?

A. Skillful.

B. Wise.

C. Simple.

D. Thoughtful.

4. The plane could fly again….one of the engines of the plane was struck by lightning.

A. So

B. Although

C. Because

D. But

5. What did the writer feel in the end?

A. He did not want to fly again in a bad weather.

B. He wanted to fly again anytime.

C. He did not want to fly anytime.

D. He wanted to use a ship to go to another city

Read the following text to answer questions 6 to 10