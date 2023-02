Live Score Bola Voli Proliga 2023 Hari Ini Update Hasil Pertandingan di Malang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pantau dan update skor pertandingan voli Proliga 2023 seri Malang, Kamis 9 Februari 2023.

Rangkaian pertandingan putaran kedua di Malang akan berlangsung mulai hari ini di GOR Arok Malang, mulai pukul 12.00 WIB.

Skor dan hasil pertandingan bisa dipantau pada link live score di akhir artikel ini sejak pertandingan dimulai.

Kedua tim dipastikan menurunkan skuad terbaiknya pada pertandingan ini.

Hasil yang berbeda memang diraih kedua tim di seri Gresik Jawa Timur pekan lalu.

Klasemen sementara voli Proliga 2023 terkini jelang putaran kedua 2-5 Fenruari 2023. (@volimaniajatim)

Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia hanya meraih satu poin di kandang sendiri dengan dua kali menderita kekalahan.

Sebaliknya Jakarta STIN BIN memetik dua kemenangan di seri Gresik.

STIN BIN bakal mengandalkan pemain-pemain tumpuan di lini serang seperti Fernanda Tome yang terbilang menjadi rekrutan tapat di Jakarta BIN.

Kemudian Ratri juga tetap menjadi tumpuan dalam mendulang poin bersama Chen Peiyan yang menjadi top score bagi Jakarta BIN hingga putaran kedua ini.

Dikubu Gresik Petrokimia Ada Bogdana Anisova.

Pemain asal Ukraina tersebut menjadi mesin poin bagi Gresik Petrokimia sejauh ini.

Susunan Pemain

Jakarta BIN

1. Chen Peiyan - Posisi : OP

2. Rika Novianti - Posisi : OH

3. Aulia Suci Nurfadila - Posisi : OH

4. Fernanda Tome - Posisi : OH

5. Devita - Posisi : OH

6. Ratri Wulandari - Posisi : OH

7. Dewa Ayu - Posisi : MB

8. Selly - Posisi : L

9. Myrasuci - Posisi : MB

10. Alya - Posisi : OP

11. Mita - Posisi : OP

12. Dewa Ayu Agung Febby - Posisi : S

13. Nabila - Posisi : L

14. Savira - Posisi : S

15. Tisya - Posisi : S

16. Shintia - Posisi : MB

