Live Score Voli Proliga 2023 Hari Ini Kamis 2 Februari Update Klasemen Sementara

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pantau dan update skor empat pertandingan bola voli Proliga 2023 putaran kedua hari ini Kamis 2 Februari 2023.

Pertandingan hari pertama pekan pertama putaran kedua berlangsung di GOR Tridharma, Gresik Jawa Timur mulai pukul 12.00 WIB.

Skor dan hasil pertandingan dapat dipantau pada link live score di akhir artikel ini sejak pertandingan dimulai.

Pertandingan pertama akan dibuka dengan tim putri Jakarta Elektrik PLN berhadapan dengan Jakarta BIN.

Para pemain Lavani melakukan blok dalam pertandingan voli Proliga 2023 Kamis 5 Januari 2023. (@lavani.forever)

Bagi Jakarta Elektrik PLN bakal bermain all out agar tidak tersingkir lebih cepat dalam persaingan lolos final four.

Seperti diketahui Jakarta Elektrik PLN menghuni dasar klasemen dengan dua poin.

Terpantau sejauh ini juga tidak ada pemain baru yang didatangkan JEP.

Sementara lawanna Jakarta BIN nampaknya juga serius untuk memulai putaran kedua kali ini.

Manajemn Jakarta BIN mendatangkan sederet amunisi baru satu di antaranya pemain asing asal Brazil yakni Fernanda Tome di posisi outside hitter.

Pemain dengan postur 195 cm tersebut cukup kenyang pengalaman dan didatangkan sebelumnya dari klub Israel.

Kemudian ada pula Pascalina Mahuze mengisi slot pemain lokal.

Setelah itua ada dule di tim putra Jakarta STIN BIN berhadapan dengan Surabaya BIN Samator pukul 14.00 WIB.

Pertandingan ketiga dilanjutkan dengan Kudus Sukun Badak melawan Bhayangkara Presisi pada pukul 16.00 WIB.

Dan terakhir hari pertmaa ditutup dengan Palembang Bank Sumsel melawan Jakarta Lavani Allo Bank pada pukul 18.30 WIB.