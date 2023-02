Contoh Motto Hidup Sukses, Simpel dan Bermakna

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Motto hidup menjadi prinsip dasar hidup dalam keadaan apapun. Anda dapat menjadikan motto hidup bijak orang terkemuka untuk dijadikan motto hidup sukses Anda.

Tetapi, alangkah lebih baik lagi apabila Anda membuat motto hidup singkat bermakna versi Anda sendiri.

Biasanya, motto digunakan oleh suatu lembaga, organisasi, universitas, atau negara.

Dalam pertandingan biasanya juga menggunakan motto sebagai kalimat motivasi atau semangat untuk mengikuti pertandingan.

Meskipun demikian, Anda juga berhak memiliki motto hidup.

Berikut Kami berikan contoh motto hidup keren dari berbagai tema sehingga dapat menjadikan gambaran Anda dalam membuat motto hidup.

Contoh Motto Hidup Sukses

Selanjutnya adalah contoh moto hidup sukses versi kami. Check these out!

Berjalan, Hadapi Rintangan Gagal Sekali, Coba Lagi, Dua Kali Coba Lagi, Tiga Kali, Revisi Usaha Pernah Menghianati Hasil, Hati-hati Proses Jadi Orang Sukses Memang Susah, yang Mudah Cuma Omdo Waktu Terbaik Digunakan untuk Berfikir, Bukan Overthingking Bertekad Raih Impian, Bukan Raih Angan-angan Bukan Sudah Sholat, Tapi Sholatlah Tepat Waktu Sakaratul Maut Itu Nyata, yang Fana Hanya Hidup Sukses Duni, Ambil Hikmahnya Bersyukur dengan Rezeky yang Selalu Ada

Contoh Motto Hidup Singkat Bermakna

Kelima, ada contoh motto hidup singkat bermakna yang tidak boleh Anda lewatkan begitu saja.

Jadikan lukamu sebagai bekal untuk tumbuh Hiduplah seakan-akan esok mati Berdamailah dengan luka Mensyukuri hidup dari hal-hal sederhana Ingatlah bahwa umurmu berkurang setiap detik Jangan lengah, badai selalu datang tiba-tiba Bersabar dan ikhlaskanlah, Menuju baik itu baik Belajar teliti untuk menemukan hal-hal yang disyukuri Tidak ada cara buruk untuk berbuat baik Lebih baik dimusuhi karena kejujuran daripada diselimuti kebohongan

Contoh Motto Hidup Bahasa Inggris

Banyak orang-orang yang menggunakan bahasa asing untuk motto hidup, salah satunya bahasa Inggris. Bahasa yang digunakan bebas dan tidak menjadikan seseorang itu lebih keren.

Walaupun menggunakan bahasa Indonesia pun tetap motto hidup akan menjadi kalimat sakral dalam diri.

Namun, tidak sedikit orang yang ingin membuat contoh motto hidup singkat bermakna memilih menggunakan bahasa inggris yang lebih singkat dan bisa bermakna lebih banyak.

Kami akan berikan beberapa contoh motto bahasa Inggris dari orang terkemuka dan Kami sendiri

“Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow” – Albert Einstein

Still try to focus Life is simple but not easy My life my adventure Keep calm and carry on Life is never flat Be better than you were yesterday Go up and never stop Live your dreams Don’t be afraid. There is a God Keep smile in everyday Stop dreaming and start doing

