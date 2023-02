Contoh Kalimat Pujian dalam Bahasa Inggris yang Gaul, Cocok Digunakan Bahasa Sehari-hari

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Kalimat pujian ini diungkapkan untuk mengapresiasi apa yang dilakukan atau suatu hal yang dilakukan.

Jika kamu suka mengapresiasi oranglain, berikut ini contoh kalimat pujian dalam Bahasa Inggris yang bisa kamu sebutin.

Dalam bahasa Inggris, kalimat pujian disebut sebagai expressing compliment.

Kalimat compliment juga bisa diucapkan saat mengagumi sesuatu atau suatu keadaan.

Misalnya memuji keindahan alam atau gaya pakaian seseorang.

Contoh Kalimat Pujian dalam Bahasa Inggris dan Artinya

Dilansir Kompas.com, berikut beberapa contoh kalimat pujian yang biasa diucapkan dalam bahasa Inggris:

You’re amazing! (Kamu luar biasa!) Great (Hebat!) You're awesome! (Kamu keren!) You’re an incredible friend! (Kamu adalah teman yang luar biasa!) I really appreciate everything that you do (Aku sangat mengapresiasi semua yang kamu lakukan) Thank you for being such a great person (Terima kasih telah menjadi orang yang luar biasa) You are such a good listener. (Kamu adalah pendengar yang baik) You’re incredibly thoughtful (Kamu sangat bijaksana) Is there anything you can’t do? (Apa ada yang tidak bisa kamu lakukan?) You’re doing great! (Kamu hebat!)

Good job! (Kerja bagus!) Well done! (Kerja bagus!) You’ve worked hard! (Kamu telah bekerja keras!) You did well! (Kamu melakukannya dengan baik!) You’re so cool! (Kamu sangat keren!) What a beautiful performance flower! (Bunga yang sangat cantik!) Your essay was so well written! (Esai yang kamu tulis sangat bagus!) What a great house! (Rumah yang bagus!) You are talented singer! (Kamu adalah penyanyi berbakat!) Your hat is so cool! (Topimu keren sekali!) I love what you have done with this place. Did you do it yourself? (Saya suka dengan apa yang kamu lakukan di tempat ini. apakah kamu melakukannya sendiri?) Your sister is so friendly (Kakakmu sangat ramah) You are a great cook (Kamu adalah seorang juru masak yang hebat)

Contoh Kalimat Pujian dalam Bahasa Inggris dalam Bentuk Percakapan

Mod: Caca, I saw your performance last night. You’re so cool!

Lily: Thank you, mod.



Terjemahan:

Mod: Caca, aku melihat penampilanmu tadi malam. Kamu sangat keren!

Lily: Terima kasih, mod.

Dito: Tito, your speech in front of the class is cool. You’re such a good speaker!

Tito: Really? Hahaha, thanks, Dito.



Terjemahan:

Dito: Tito, pidatomu di depan kelas keren. Kamu pembicara yang baik!

Tito: Benarkah? Hahaha, terima kasih, Dito.

Ari: Riri, congratulations! I’m so happy you got a first place in the swimming competition. You did well!

Riri: Thank you so much, Ari.



Terjemahan:

Ari: Riri, selamat! Aku sangat senang kamu mendapat juara pertama di kompetisi renang. Kamu melakukannya dengan baik!

Riri: Terima kasih banyak, Ari.



