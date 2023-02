Promo Makanan 6 Februari 2023, JCO Geprek Bensu Donuts Domino Pizza Dunkin Chatime Kopi Kenangan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Inilah deretan promo makanan dan minuman yang bisa yang ada hari ini Senin 6 Februari 2023.

Dapatkan menu promo makanan dan minuman yang ditawarkan dengan harga hemat dan terjangkau.

Diantara pilihan menu makanan dan minuman mulai dari promo makanan JCO, promo minuman Chatime, dominos pizza, promo makanan Dunkin Donuts, promo minuman Kopi Kenangan, promo makanan Geprek Bensu, promo minuman Janji Jiwa, dan masih banyak promo lainnya.

Cek selengkapnya beragam promo makanan dan minuman yang bisa kamu nikmati hari ini Senin 6 Februari 2023:

Dunkin Donuts

Every Monday is a happy Monday with DD Card.

Reward spesial untuk pemegang DD Card setiap hari Senin, 6 Donut + 2 Drinks dengan harga spesial Rp 80.000 (sebelum pajak)

JCO

Lovin your Monday with weekly promo JCO Indonesia.

Ada promo 1/2 Dzn Donuts + 1 Jcool To Go hanya 107k untuk kamu JCO Lovers. Best deals buat awalin minggu kamu nih.

Promo ini bisa kamu dapatkan melalui aplikasi JCO atau www.jcodelivery.com. Let's grab the deals before 12 February 2023.

Geprek Bensu

Yang daritadi sibuk beraktivitas sampai lupa makan, get bestie makan dulu yuk.. Order Paket Geprek Bensu sekarang..

Rasa enak dari semua sambal khas Geprek Bensu siap bikin kamu nikmat kepedesan