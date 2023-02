Promo Makanan 4 Februari 2023, Domino Pizza Dunkin JCO Geprek Bensu Donuts Chatime Kopi Kenangan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Yuk simak deretan promo makanan dan minuman yang bisa yang ada hari ini Sabtu 4 Februari 2023.

Adapun diantara pilihan menu makanan dan minuman mulai promo makanan promo makanan JCO, promo minuman Chatime, dominos pizza, promo makanan Dunkin Donuts, promo minuman Kopi Kenangan, promo makanan Geprek Bensu, promo minuman Janji Jiwa, dan masih banyak promo lainnya.

Apalagi menu promo makanan dan minuman yang ditawarkan dengan harga hemat dan terjangkau.

Cek selengkapnya beragam promo makanan dan minuman yang bisa kamu nikmati hari ini Sabtu 4 Februari 2023:

Dunkin Donuts

Kesempatan emas untuk DDLovers yang penasaran sama nikmatnya Donut edisi Valentine ini.

Promo 12 Donuts cuman 100Rb (sebelum pajak) via Gofood/Grabfood. Periode terbatas.

JCO

Celebrating love this February with our limited-edition flavors donut: Marble Heart and Berry Adorable.

Our Marble Heart donut is filled with strawberry cream, dipped in strawberry chocolate, and drizzled with white chocolate.

And our Berry Adorable donut is filled with strawberry cream, dipped in white chocolate, drizzled with strawberry cream, and garnished with sugar sprinkles.

Show some love and share the sweetness with Marble Heart and Berry Adorable donuts! Available at all JCO Indonesia stores.

Geprek Bensu

Weekend makin Happy dibulan penuh cinta dengan Geprek Bensu.