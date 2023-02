Kisah Pria Asal Pontianak Reza Abdul Jabbar Nikahi Peggy Melati Sukma, Cinta Dalam Dakwah. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Terungkap alasan yang membuat pasangan Peggy Melati Sukma dan Reza Abdul Jabbar memutuskan untuk menikah.

Dalam kanal YouTube Cerita Untung, Reza mengungkapkan bahwa ia dan Peggy baru pertama kali bertemu saat hari pernikahan mereka.

"Kami baru bertemu itu di mana hari pernikahan kami," kata Reza, pria kelahiran Pontianak pada Jumat 3 Februari 2023.

Reza merupakan seorang saudagar peternakan sapi asal Indonesia di New Zealand. Dia sana, ia juga aktif berdakwah.

Pada 2014, Peggy mendapatkan jadwal safari dakwah ke Australia-New Zealand.

Namun, safari dakwah tersebut berfokus di Australia.

Saat di New Zealand beberapa hari, jemaah ingin mempertemukan Peggy dan Reza.

Keduanya dinilai memiliki semangat yang sama dalam berdakwah.

Meski begitu, Peggy tidak sempat bertemu dengan Reza karena jadwal yang padat.

Akhirnya, Peggy kembali ke Australia untuk melanjutkan safari dakwah.

Usai momen itu, Reza mendapatkan cerita dari sahabatnya tentang Peggy, pun sebaliknya.

Beberapa tahun kemudian, Reza membangun komunikasi pertama dengan Peggy untuk bermaksud taaruf.

"Abang itu saat itu benar-benar, he represent him self, dia representing dirinya untuk kontak kepada teteh dengan kalimat yang sangat simple aja. 'Saya Reza Abdul Jabbar. Ini profil ana'," ucap Peggy.

"Beliau to the point di tahap awal mengirimkan pesan, menyampaikan bermaksud untuk taaruf.