Tabel Harga BBM Terbaru Februari 2023 di SPBU Seluruh Indonesia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut tabel daftar harga BBM terbaru setelah dilakukan peneysuaian harga mulai Februari 2023 ini.

Adapun kategori kelompok BBM yang disesuaikan dan mengalami kenaikan berupa BBM non subsidi.

Memasuki tahun 2023, harga eceran bahan bakar minyak BBM di Indonesia fluktuatif sebagai dampak dari pergerakan nilai minyak dunia.

Tercatat, pada Januari sedikitnya ada dua kali ubahan harga yang terjadi baik dari Pertamina sebagai BUMN yang bergerak di bidang penambangan minyak dan gas bumi, hingga perusahaan swasta lainnya seperti Shell serta Vivo.

Mengawali Februari 2023, pihak Pertamina kembali menyesuaikan harga jual BBM untuk jenis tertentu, yaitu Pertamax Turbo (RON 98) dan Pertamina Dex (CN 53).

Melansir laman resmi perseroan, kenaikan harga dilakukan untuk mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022.

Kini, Pertamax Turbo dijual Rp 14.850 per liter dari sebelumnya Rp 14.050 per liter. Sementara Pertamina Dex dihargai Rp 16.850 per liter dari Rp 16.750 per liter.

Adapun produk BBM Pertamina lainnya, tidak berubah sejak mengalami penyesuaian di pekan pertama Januari 2023 lalu. Dibandingkan produk BBM sejenis, Pertamina saat ini masih menjadi perusahaan yang memasarkan BBM dengan harga murah.

Misalnya Pertamax (RON 92), per-Februari 2023 dijual seharga Rp 12.800 per liter dan berlaku di seluruh pulau Jawa. Dibandingkan produk sejenis lain yaitu Shell Super (RON 92), harga jualnya Rp 13.030 per liter dan Revvo 92 seharga Rp 12.800 per liter.

Untuk tingkat oktan di bawahnya yaitu Pertalite (RON 90), dijual Rp 10.000 per liter ke seluruh wilayah Indonesia. Produk sejenisnya, ada Revvo (RON 90) dengan harga Rp 11.800 per liter dan BP 90 (RON 90) yang dipasarkan Rp 12.940 per liter.

Lebih rinci, berikut daftar harga BBM di Indonesia per-Ferbuari 2023:

Harga BBM Pertamina

- Pertalite (RON 90): Rp 10.000 per liter

- Bio Solar: Rp 6.800 per liter