Contoh Undangan Reuni Para Alumni Sekolah, Kampus dan Organisasi di Berbagai Acara

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Menggelar acara reuni kini banyak dilakukan oleh berbagai kalangan.

Surat berfungsi sebagai alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan pesan atau informasi dari satu pihak kepada pihak lain karena surat berfungsi mencerminkan citra atau wibawa pihak pengirim.

Termasuk reunian yang biasa dilakukan oleh para alumni sekolah, mahasiswa dan juga organisasi.

Kegiatan reuni ini bisa menjadi ajang silaturahmi untuk semua kalangan dan memperat hubungan antar sesama manusia.

Berikut ini contoh yang bisa kamu gunakan untuk membuat contoh surat undangan untuk alumni tahun 2023.

Contoh pertama

Dear all friends.

We want to invite you all,

the member of International Relations Graduate of of Brawijaya University

at the reunion to celebrate the 10th year anniversary

of International Relations Major.

Please confirm your availability on Adi (0899 9192 9192).

We hope all the Community members of the first year will be there.

Thank you very much,

Bimo Baskoro

Demikian beberapa contoh surat undangan dalam bahasa Inggris yang bisa dijadikan referensi. Semoga bermanfaat.

Contoh kedua