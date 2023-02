Contoh Surat Undangan Gaya Baru Graduate, Pernikahan dan Ulang Tahun

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Mengundang kerabat dekat dalam setiap momen kita adalah sebuah kebahagiaan.

Dengan rasa syukur, kita bisa mengundang teman, sahabat, kolega maupun pacar secara personil.

Format undangan yang dirangkum oleh Tribun Pontianak ini bisa menjadi contoh bagi kamu.

Ada pula berbagai kegiatan seperti Ulang Tahun, Pernikahan, kelulusan, ini bisa menjadi ide kreatif kamu nantinya.

Berikut contohnya:

Contoh undangan acara pernikahan

Jakarta, February 5, 2023

Derry Sunanda dan Lita Amalia

We have come to our new life,

We want to share the joy of our marriage with all the families and friends.

We write this invitation to invite all of you to share the joy with us Our wedding reception.

Please come on :

Date : February 8, 2023

Place : At Hotel Mulia Jakarta

Time : 19.00 PM - end

It’s a blessing for us if you were there and pray for our new life.