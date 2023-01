Syahrini Unggah Strory Foto USG, Tertulis Caption Masya Allah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Pasangan suami istri, Syahrini dan juga Reino Barack kini sedang berbahagia menapaki kehidupan rumah tangga.

Sebelumnya, Syahrini dikabarkan dekat dengan sosok Anang Hermansyah, dan akhirnya putus karena tidak berjodoh.

Meski sudah cukup lama menjadi seorang single, Syahrini selalu sabar dalam menunggu calon suami yang kini sebagai imam di hidupnya.

Perjalanan panjang, kisah asmara Syahrini juga selalu membuat heboh jagat maya.

Cukup lama menyendiri, Syahrini pun menikah dengan pengusaha berdarah Jepang mantan Luna Maya.

• Nostalgia Duet Romantis Anang Krisdayanti Plus Syahrini hingga Respons Ashanty

Pada 27 Februari 2019, Syahrini dan Reino Barack pun mengikat janji suci dan menikah.

Melansir dari Kompas.com, Reino Barack sempat mengungkap isi hatinya saat menikah dengan Syahrini.

Reino menyebut bahwa Syahrini sangat mengerti bagaimana karakter dan kepribadian dirinya.

"I don't think I have made a better decision in my life. Maksudnya, saya orangnya tuh enggak pintar ngomong, tapi I think she understands dan saya selalu bersyukur," ucap Reino Barack.

Reino juga bersyukur bisa berjodoh dengan Syahrini.

"Ya gimana ya kalau jodoh, rezeki, sama maut itu memang sudah ada yang ngatur di atas. It's really a blessing," kata Reino.

Hampir 4 tahun menikah, Syahrini dan Reino Barack belum dikaruniai keturunan.

• Penampakan Rumah Syahrini di Bogor, Disebut Harta Kekayaannya Tembus Hingga Rp 208 Miliar

Dilansir dari Instagram, pada Selasa 31 Januari 2023,unggahan Syahrini membuat heboh karena berisikan foto USG dan menyinggung soal anak.

Syahrini mengunggah video Ceramah Ustaz Adi Hidayat soal hakikat kelahiran anak.