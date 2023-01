Aura Mikha Tambayong Tampil Mempesona dengan Busana Adat Khas Sulawesi Selatan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Penampilan menawan terlihat dari pasangan Deva Mahendra dan juga Mikha Tambayong.

Diketahui, Deva Mahendra ada lelaki yang berasal dari Makassar dan tampak gagah bersanding dengan Mikha Tambayong.

Mereka menggunakan busana adat yang sudah dimodifikasi khas Sulawesi Selatan.

Di akun Instagram Mikha Tambayong, terlihat dua konsep pernikahan yang berbeda dan elegan bernuansa putih dan tosca.

Ya, banyak pula yang bertanya siapa diantara mereka yang pindah agama.

Namun, hal itu tidak terlalu jauh dibahas oleh kedua selebriti tersebut di media sosialnya.

"Married my best friend in my Mother's dress. What a dream," tulis Mikha Tambayong dalam postingan Instagramnya.

Artinya yang menyebut, bahwa impian Mikha Tambayong ingin mengenakan busana pengantin sang ibu.

Karena, hal itu merupakan mimpinya sejak kecil oleh Mikha Tambayong ketika menampilkan foto sang ibu.

Dress strapless dengan detil korset itu tampak dihiasi dengan taburan mutiara. Potongan high split di bagian tengahnya mempercantik penampilannya.

Mikha tampak menambahkan veil putih menjuntai yang indah. Ia juga terlihat mengenakan heels kristal cantik.

Sementara Deva Mahendra terlihat gagah dengan setelan jas bernuansa putih dengan celana coklat, dan sepati pantofel berwarna senada.

Pasangan beda agama ini senyum berseri di hari bahagia mereka.

Pada momen lainnya, Mikha dan Deva tampak mengenakan busana pengantin adat bugis berwarna hijau tosca.