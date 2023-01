Promo Makanan di Restoran 26 Januari 2023, Nikmati KFC Pizza Hut Hokben Burger King Solaria McD A&W

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Inilah deretan beragam promo - promo makanan di restoran cepat saji hari ini Kamis 26 Januari 2023.

Saat ini ada banyak pilihan menu makanan mulai promo makanan KFC, promo makanan Hokben, promo makanan Burger King,promo makanan Solaria, promo makanan Pizza Hut,promo makanan McDonalds, promo makanan A&W, dan banyak promo makanan lainnya.

Simak beragam varian promo makanan dengan menu-menu dan harga hemat dan terjangkau

Yuk nikmati promo menu makanan ini pas dinikmati bersama orang-orang tersayang.

Simak selengkapnya promo makanan dan minuman yang bisa kamu nikmati hari ini Kamis 26 Januari 2023:

• Promo Makanan 23 Januari 2023, Dunkin Donuts Geprek Bensu Domino Pizza Chatime Kopi Kenangan JCO

promo makanan KFC

Kalau lagi makan Crazy Deal bareng temen, kadang baru mau foto eh udah dicomot duluan.

⁠

Paham deh, Crazy Deal yang isinya 7pcs Ayam Goreng KFC memang terlalu menggoda untuk gak buru-buru dicomot. Apalagi setiap hari Kamis ada harga spesial jadi 90 ribu aja.⁠

⁠

Jangan sedih ya kalau ayamnya dicomot temen. Walaupun dicomot, ayam goreng KFC Si Jagonya Ayam tetap aesthetic kok.

⁠

Syarat dan Ketentuan:⁠

- Promo Crazy Deal berlaku hanya di setiap hari Kamis.⁠

- Berlaku untuk dine in, take away, drive thru, home delivery, aplikasi KFCku dan aplikasi ojek online.⁠

⁠- Bisa memilih ayam Crispy, OR, atau Mix (Crispy + OR).⁠

- Ayam terdiri dari 4 potongan besar dan 3 potongan kecil.⁠

- Harga tertera adalah harga terendah dan belum termasuk pajak yang berbeda di setiap daerah.⁠

- Harga aplikasi ojek online dapat berbeda sesuai dengan kebijakan aplikasi.⁠

• Promo Makanan di Restoran 23 Januari 2023, Nikmati Burger King Solaria McD KFC Pizza Hut Hokben A&W

promo makanan Burger King