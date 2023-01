Promo Makanan 23 Januari 2023, Dunkin Donuts Geprek Bensu Domino Pizza Chatime Kopi Kenangan JCO

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak berbagai promo makanan dan minuman yang bisa dinikmati hari ini Senin 23 Januari 2023.

Cek beragam menu promo makanan dan minuman yang ditawarkan juga hemat dan terjangkau.

Diantara pilihan menu makanan dan minuman mulai dari promo makanan Geprek Bensu, promo makanan JCO, promo minuman Chatime, promo makanan dominos pizza, promo makanan Dunkin Donuts, promo minuman Kopi Kenangan, promo minuman Janji Jiwa, dan masih banyak promo lainnya.

Cek selengkapnya beragam promo makanan dan minuman yang bisa kamu nikmati hari ini Senin 23 Januari 2023:

Dunkin Donuts

Donut tapi rasanya seger?

Ya pasti si lembut nyegerin Lemon Filling, yuk cobain hari ini.

JCO

Be Happy! It’s Monday!

Let’s celebrate fresh starts dengan weekly promo yang selalu ditunggu! Ada 1 Box Jpops + 1 Jcool To Go hanya 107k aja!

Manisnya baby donuts ditambah segernya Jcool tuh bikin hari libur kamu jadi makin seruuu deh! Yuk langsung pesan melalui aplikasi JCO atau www.jcodelivery.com.

Promo berlaku mulai hari ini hingga 29 Januari 2022 ya! So let’s grab a bite before its too late.

Kopi Janji Jiwa



Apapun yang buat kamu bahagia, lakukan aja ya #temansejiwa. Janji Jiwa & Jiwa Toast siap jadi teman kamu di segala suasana.