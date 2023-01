Kalender 2023 Lengkap Libur Nasional dan Cuti Bersama, Hari Raya Lebaran Haji 2023 Bulan Berapa?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Berikut artikel mengenai Kalender 2023 yang memuat secara lengkap Libur Nasional dan Cuti Bersama dan sekaligus memberikan informasi mengenai pelaksanaan Idul Adha atau Lebaran Haji tahun Kalender 2023.

Pada Kalender 2023 tertera bahwa Umat Muslim merayakan Lebaran Haji pada 29 Juni yang ditandai dengan adanya tanggal merah.

Sebagaima diketahui pada saat datangnya momentum penting keagamaan selalu dijadikan Libur Nasional dihari tersebut, Tidak terlepas momentum Idul Adha.

Tentunya jika hari raya Idul Adha tiba maka anda pasti telah memiliki berbagai kegiatan atau rencana untuk mengisi momen pentig tersebut.

Hari raya Idul Adha identik dengan penyembelihan hewan kurban bagi Umat Islam yang mampu menunaikannya. Itulah mengapa Idul Adha juga disebut dengan hari raya Kurban.

Dilansir dari laman Kompas.com, perintah berkurban bagi yang mampu bermula dari kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dan anaknya, Nabi Ismail, dalam menunaikan perintah Allah.

Saat Nabi Ismail beranjak remaja, Nabi Ibrahim bermimpi mengorbankan putra kesayangannya untuk disembelih. Nabi Ismail sendiri merupakan anak pertama Nabi Ibrahim yang lahir setelah penantian panjang.

Nabi Ibrahim pun bingung menyikapi mimpinya. Namun, ia tak lantas mengingkari mimpi tersebut. Nabi justru memilih merenungi mimpi tersebut dan memohon petunjuk kepada Allah.

Malam selanjutnya, mimpi yang sama kembali mendatangi malam Nabi Ibrahim, begitu pula dengan malam ketiga.

Itulah sepintas mengenai peringatan Idul Adha atau lebaran haji yang diperingati setiap tahunnya oleh umat muslim di seluruh dunia.

Sepanjang Kalender 2023 Pemerintah pusat sendiri telah menetapkan Libur Nasional dan Cuti Bersama sebanyak 24 hari dengan rincian cuti bersama sebanyak 8 hari dan libur nasional 16 hari.

Keputusan Libur Nasional dan Cuti Bersama ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) No. 1006/2022, No. 3/2022 dan No. 3/2022 yang diteken oleh Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Berikut daftar hari Libur Nasional dan Cuti Bersama sepanjang Kalender 2023 yang telah di putuskan bersama oleh pemerintah.

1 Januari: Tahun Baru 2023 Masehi