HARRIS Hotel Pontianak Siapkan Tribun untuk Tonton Pawai Naga Cap Go Meh Secara Eksklusif

HARRIS Hotel menggelar Chinese New Years Eve “Rabbit Party” pada Sabtu lalu.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Sukses menggelar Chinese New Year Eve “Rabbit Party” pada Sabtu lalu, kini HARRIS Hotel Pontianak juga akan memberi suguhan yang menarik.

Masih dalam suasana Imlek tepatnya pada Cap Go Meh mendatang, 5 Februari 2023, Ika Florentina General Manager HARRIS Hotel Pontianak mengatakan bahwa HARRIS Hotel Pontianak adalah pilihan tepat bagi anda yang ingin menginap sambil menonton pawai Cap Go Meh secara eksklusif.

HARRIS Hotel Pontianak yang berada di area strategis Jalan Gajahmada dimana merupakan jalan utama dalam perayaan pawai Cap Go Meh setiap tahunnya tentunya ini menjadi keunggulan dan daya tarik tersendiri.

Untuk Cap Go Meh nanti HARRIS Hotel Pontianak sudah menyiapkan paket menginap dengan harga Rp 1.050.000,-net/kamar sudah termasuk kamar, sarapan, makan siang atau makan malam di HARRIS Cafe, dan tribun untuk menonton pawai cap go meh secara eksklusif termasuk snack dan minuman.

Bagi tamu yang tidak menginap namun ingin mengikuti menonton pawai naga cap go meh secara eksklusif juga bisa membayar Rp 175.000,-net/orang.

• Gelar Chinese New Year Eve Dinner Rabbit Party, Harris Persembahkan Special Dinner hingga Barongsai

Selain itu khusus untuk periode cap go meh HARRIS Hotel Pontianak juga akan menyiapkan aktivitas di akhir pekan seperti Fan Colouring, Splash and Pizza, serta Movie and Pop Corn.

“Kami sudah menyiapkan aktivitas untuk staycation anda bersama kami, agar anda dan keluarga bisa menghabiskan waktu bersama selama menginap,” ucap Ika.

Dimulai dari Fan Colouring pada jam 10.00 – 12.00 WIB di Lobby.

Anak-anak anda bisa mengikuti aktivitas mewarnai kipas yang sudah disiapkan oleh HARRIS Hotel Pontianak secara gratis.

Untuk hasil mewarnai terbaik akan mendapatkan voucher menginap di HARRIS Room.

Selain buat seruseruan, aktivtas mewarnai juga bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan motorik serta

meningkatkan kreativitas bagi anak.

Berlanjut ke Movie and Pop Corn pada jam 12.00 – 15.00 WIB di Lobby.

HARRIS Hotel Pontianak juga sudah menyiapkan film yang bisa anda tonton bersama keluarga sambil menikmati Pop Corn secara gratis.

Sore harinya di Sky Pool, HARRIS Hotel Pontianak menyiapkan camilan berupa Pizza secara gratis pada jam 16.00 – 18.00 WIB.

Selain berenang, anda juga bisa menikmati pemandangan Kota Pontianak dari atas.

Dari aktivitas tersebut HARRIS Hotel Pontianak tentunya sangat cocok bagi anda yang ingin staycation bersama keluarga tercinta sekalian anda juga bisa menonton pawai Cap Go Meh secara eksklusif di tribun yang sudah disiapkan oleh HARRIS Hotel Pontianak.

HARRIS Hotel Pontianak, berlokasi strategis di Jalan Gajahmada yang merupakan pusat kawasan bisnis dan kuliner Pontianak dengan 151 kamar berbagai type, dengan new added value free minibar bagi para tamu, Ballroom serta meeting room berkapasitas 1000 pax juga merupakan tempat pilihan bagi MICE dan juga Social Event seperti weeding birthday maupun gathering untuk government, corporate dan keluarga.

HARRIS Hotel Pontianak berjarak 25 menit dari Bandara Internasional Supadio memiliki akses mudah ke Ayani Mega Mall Pontianak, Rumah Betang, Museum Provinsi Kalimantan Barat dan Tugu Khatulistiwa juga memiliki beberapa spot point view yang sangat instagramable seperti Sunset Point Bar dengan pemandangan 360 derajat di lokasi tertinggi Kota Pontianak serta Cielo Lounge dengan kapasitas 100 pax cocok untuk private event keluarga maupun corporate dengan view dari ketinggian Kota Pontianak Kalimantan Barat. (*)