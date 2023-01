Besok Harga Tiket Pesawat Turun Lagi, Rute PTK-JKT Kini Tak Sampai Rp 1 Juta

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Harga tiket pesawat terpantau turun saat periode libur usai.

Adapun harga tiket pesawat yang turun yaitu rute penerbangan yang tergolong ramai penumpang.

Melansir harga tiket pesawat online, untuk penerbangan Rabu 25 Januari 2023 tujuan Pontianak - Jakarta kini dibanderol dengan harga di bawah Rp 1 juta.

Diketahui, pertanda Harga tiket pesawat memang mulai mengalami penurunan sejak awal Januari 2023 lalu.

Untuk mengetahui update rincian Harga Tiket Pesawat Terbaru bisa mengakses tautan berikut: KLIK DISINI

Hal itu diketahui lewat unggahan akun resmi Twitternya, yakni @pesonaindonesia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mencuitkan bahwa harga tiket pesawat sudah mulai turun.

• Diskon hingga 74 Persen, Promo Harga Tiket Pesawat Murah Plus Menginap di Hotel dan Cara Klaim Kupon

Saat itu, Kemenparekraf mencontohkan, harga tiket pesawat Jakarta-Bali kini dimulai dari Rp 700 ribuan dari semula Rp 1,3 juta - Rp 3,3 jutaan.

Berikutnya, harga tiket pesawat Jakarta-Surabaya dimulai dari Rp 600 ribuan dari semula Rp 1 jutaan, sementara Jakarta-Jogja dimulai dari Rp 400 ribuan dari semula Rp 800 ribu - Rp 1 jutaan.

“Harga tiket pesawat terpantau turun sejalan dengan harga avtur yang melandai. Saat ini sudah banyak harga tiket yang lebih terjangkau dibandingkan dengan beberapa bulan lalu,” tulis Kemenparekraf dalam cuitan yang diunggah 11 Januari 2023 lalu.

Sejalan dengan cuitan Kemenparekraf, data Pertamina menunjukkan adanya penurunan rata-rata harga avtur pada kategori domestic flight into plane/not into plane.

Berdasarkan data tersebut, domestic flight into plane/not into plane pada periode 15-31 Januari 2023 sebesar Rp 17.311,94 per lite.

Atau turun 1,98 persen dibanding periode 15-31 Desember 2022 yang sebesar Rp 17.662,03 per liter.

Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan, tren harga avtur memang menurun dibanding bulan Desember 2022.

“MOPS Kerosene memang trennya menurun,” tuturnya.