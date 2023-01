Promo Makanan 21 Januari 2023, Domino Pizza Dunkin Donuts Geprek Bensu Chatime Kopi Kenangan JCO

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Cek berbagai promo makanan dan minuman yang bisa dinikmati hari ini Sabtu 21 Januari 2023.

Apalagi ada beragam pilihan menu makanan dan minuman mulai dari promo makanan Geprek Bensu, promo makanan JCO, promo minuman Chatime, promo makanan dominos pizza, promo makanan Dunkin Donuts, promo minuman Kopi Kenangan, promo minuman Janji Jiwa, dan masih banyak promo lainnya.

Simak beragam menu promo makanan dan minuman yang ditawarkan juga hemat dan terjangkau.

Cek selengkapnya beragam promo makanan dan minuman yang bisa kamu nikmati hari ini Sabtu 21 Januari 2023:

Domino's Pizza

Nikmati Medium Pizza ke-2 HANYA Rp.88,-* (Beef Delight/Margherita Pizza) yang disertai pembelian Any Medium Supreme Cheese / Meatty Bolognese /American Cheeseburger/ Cheese Mania/ Meatzza/ Chicken Lovers/ Chicken Truffle/ Veggie Mania. Medium mulai 85rb-an/pizza.

Dunkin Donuts

Masih ada kesempatan untuk yang belum kebagian PROMO spesial Beli 10 Donut Gratis 8 Donut Classic atau kamu yang masih pengen lagi.

JCO

Special treats for a special occasion.

Greet your Lunar New Year celebrations with our Croissant Cheese and Chocolate Danish.

The combination of rich, creamy cheese and the sweetness of chocolate will leave you feeling refreshed. Grab yours now at JCO Indonesia stores.

Geprek Bensu

Wowww Weekend di Geprek Bensu.