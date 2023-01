Lensa RF15-30mm f/4.5 -6.3 IS STM Lensa Zoom Standar yang Praktis pada Kamera APS-C

RF15-30mm f/4.5-6.3 IS STM

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Lensa RF15-30mm f/4.5 -6.3 IS STM dapat dipasang pada kamera APS-C EOS R seperti EOS R7 atau EOS R10 tanpa adaptor dudukan.

Lensa ini memberikan sudut pandang yang setara dengan 24mm hingga 48mm sedikit lebih lebar daripada RF-S18-45mm f/4.5-6.3 IS STM.

Sudut pandang yang setara dengan 48mm pada ujung panjang, masuk dalam rentang standar, dan memberikan perspektif alami yang sesuai untuk potret wajah.

Hingga pembesaran 0,5x: Kemampuan semi-makro

Apabila pemfokusan otomatis (AF) diaktifkan, RF15-30mm f/4.5-6.3 IS STM memiliki jarak fokus terdekat 0,28m di seluruh rentang zoom, dan perbesaran maksimum 0,16x pada ujung 30mm.

Alihkan ke mode fokus manual (MF) dan kemampuan close-up-nya meningkat hingga 0,52x, dengan jarak fokus terdekat 0,128m pada ujung lebar 15mm.

Bergerak lebih dekat dan penuhi lebih banyak bingkai dengan bunga dan benda kecil lainnya atau detail yang Anda temui!

• Lensa RF15-30mm f/4.5-6.3 IS STM Zoom Sudut Ultra Lebar yang Hemat Anggaran

Stabilisasi gambar hingga 7 stop dengan Coordinated Control IS

RF15-30mm f/ 4,5 -6,3 IS STM dilengkapi dengan Optical Image Stabilizer (Optical IS) yang dapat mencapai stabilisasi gambar hingga setara 5,5 shutter speed stops.

Apabila dipadukan dengan kamera yang dilengkapi In-Body Image Stabilisation (In-Body IS), seperti EOS R5 atau EOS R6.

Optical IS dan In-Body IS berkoordinasi untuk melakukan Coordinated Control IS, yang meningkatkan stabilisasi gambar hingga setara 7 shutter speed stops.

Anda mungkin sudah mempelajari bahwa, untuk memastikan gambar yang tajam, shutter speed (kecepatan rana) harus ditetapkan tidak lebih lambat dari 1/x, di mana x adalah panjang fokus yang digunakan.

Dengan kata lain, Anda dapat melakukannya selambat-lambatnya selama 1/15 detik saat memotret pada 15mm dan tetap masih bisa menghindari guncangan kamera.

Hal ini menyebabkan banyak fotografer berpendapat, bahwa stabilisasi gambar tidak diperlukan pada lensa sudut ultra lebar, tetapi sekali lagi, bayangkan kemungkinan yang terbuka saat Anda dapat memotret lebih lambat!