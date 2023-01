Lensa RF15-30mm f/4.5-6.3 IS STM Zoom Sudut Ultra Lebar yang Hemat Anggaran

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pada 12 Juli 2022, Canon mengumumkan tentang RF15-30mm f/4.5-6.3 IS STM, lensa zoom sudut ultra-lebar untuk dudukan RF.

Ini juga merupakan lensa non-L pertama dari jenisnya.

Lensa ini menjanjikan keserbagunaan lensa zoom sudut lebar dan kualitas gambar yang sangat baik dari dudukan RF dengan harga yang ramah dompet.

Zoom sudut ultra lebar yang hemat anggaran untuk dudukan RF

Sebelum RF15-30mm f/4.5-6.3 IS STM hadir, Canon memiliki dua lensa zoom sudut ultra lebar native untuk dudukan RF: RF14-35mm f/4L IS USM dan RF15-35mm f/2.8L IS USM.

Bagian dari masing-masing trinitas lensa f/4L dan f/2.8L, lensa kelas profesional ini populer karena kualitas dan bentuk gambarnya yang luar biasa, tetapi harganya pun sepadan.

Dengan RF15-30mm f/4.5-6.3 IS STM non-L-series, pengguna dengan anggaran lebih kecil.

Kini memiliki pilihan yang sangat baik jika mereka menginginkan lensa zoom sudut ultra lebar yang bagus untuk memperluas perlengkapan mereka.

Dari APS-C ke full-frame: Trinitas lensa yang dapat Anda kembangkan

Apabila dipadukan dengan RF24-105mm f/4-7.1 IS STM dan RF100-400mm f/5.6-8 IS STM yang ada sekarang.

Anda mendapatkan trinitas lensa yang harganya masuk akal, yang mencakup rentang panjang fokus yang sangat besar, 15mm hingga 400mm dari segi kesetaraan full-frame.

Pada kamera APS-C seperti EOS R7 dan EOS R10, RF15-30mm f/4.5-6.3 IS STM menawarkan sudut pandang yang setara dengan 24 hingga 48mm dari segi kesetaraan full-frame.

Ini berarti, rentang sebesar 24mm hingga 640mm pada ketiga lensa.

Hal terbaiknya adalah, Anda masih dapat menggunakannya jika kelak Anda memutuskan untuk meningkatkan ke kamera EOS R full-frame.