Soal Tes PPPK 2023 Guru SMP SMA Teknologi Informasi dan Komunikasi Lengkap Kunci Jawaban

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak soal-soal tes seleksi PPPK berikut ini untuk bahan belajar.

Adapun soal yang dirangkum dalam artikel ini adalah soal-soal Kompetensi Teknis Guru SMA Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Ada beberapa soal yang disertai kunci jawaban sebagai bahan belajar dalam mempersiapkan diri menghadapi tes PPPK.

Cermati setiap pertanyaan yang ada selanjutnya berikan jawabanmu.

Sandingkan jawaban yang ada dengan kunci jawaban.

Semakin banyak Anda benar dalam menjawab pertanyaan menunjukan bahwa Anda memahami kompetensi yang ada.

• Bocoran Soal CAT Seleksi PPPK Guru Biologi SMP SMA 2023 Lengkap Kunci Jawaban

Perbanyak latihan soal serta membaca materi terkait.

Soal Tes PPPK TIK 2023:

1. Kepanjangan yang benar dari bit adalah ....

a. trinery digit

b. binary digit

c. byte per second

d. brainware inteligence

e. dwinery digital

Jawaban : B

2. Orang yang membuat program komputer disebut dengan ....

a. admin

b. operator

c. analisis

d. programmer

e. projecter

Jawaban : D

• Contoh Soal Tes Seleksi PPPK 2023 Kompetensi Sosio Kultural dan Lengkap Kunci Jawaban