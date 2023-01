Promo Makanan 20 Januari 2023, Geprek Bensu Chatime Domino Pizza Dunkin Donuts Kopi Kenangan JCO

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Inilah deretan berbagai promo makanan dan minuman yang bisa dinikmati hari ini Jumat 20 Januari 2023.

Ada banyak pilihan menu makanan dan minuman mulai dari promo makanan Geprek Bensu, promo makanan JCO, promo minuman Chatime, promo makanan dominos pizza, promo makanan Dunkin Donuts, promo minuman Kopi Kenangan, promo minuman Janji Jiwa, dan masih banyak promo lainnya.

Simak beragam menu promo makanan dan minuman yang ditawarkan juga hemat dan terjangkau.

Cek selengkapnya beragam promo makanan dan minuman yang bisa kamu nikmati hari ini Jumat 20 Januari 2023:

JCO

Bliss on a plate! Our Tuna Cheese Puff is available at selected JCO stores. Have a good one today!

Dunkin Donuts

Perut kruyukan tapi nggak mau makan yang berat-berat?

DUNKIN’ Sandwich Toast solusinya, sudah tersedia di.

DUNKIN’ Bandengan

DUNKIN’ Buaran

DUNKIN’ Edutown BSD

DUNKIN’ Fatmawati

DUNKIN’ Gading Serpong

DUNKIN’ Hasyim Ashari

DUNKIN’ Hayam Wuruk

DUNKIN’ Kelapa Gading

DUNKIN’ Kramat Raya

DUNKIN’ Mahkota Mas

DUNKIN’ Mall Ambasador

DUNKIN’ Menteng

DUNKIN’ Metro Permata

DUNKIN’ Pengadilan Bogor

DUNKIN’ Plaza Arion

DUNKIN’ Rawamangun

DUNKIN’ Ruko Citra Garden

DUNKIN’ Sumber Artha

DUNKIN’ Sunter Podomoro

DUNKIN’ Tangerang City

Geprek Bensu

Makan siang semakin nikmat dengan Paket Geprek Bensu Nasi Daun Jeruk by Geprek Bensu.

Aroma Daun Jeruk nya, buat kamu semakin lahap dan maunya nambah nambah dan nambah lagi....

Siapa yang kalau makan Paket Geprek Bensu Daun Jeruk selalu pengen nambah lagi??