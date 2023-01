Promo Makanan 19 Januari 2023, Dunkin Donuts JCO Geprek Bensu Chatime Domino Pizza Kopi Kenangan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Cek beragam promo makanan dan minuman yang bisa dinikmati hari ini Kamis 19 Januari 2023.

Jangan lewatkan beragam menu promo makanan dan minuman yang ditawarkan juga hemat dan terjangkau.

Saat ini ada beragam pilihan menu makanan dan minuman mulai dari promo makanan Geprek Bensu, promo makanan JCO, promo minuman Chatime, promo makanan dominos pizza, promo makanan Dunkin Donuts, promo minuman Kopi Kenangan, promo minuman Janji Jiwa, dan masih banyak promo lainnya.

Inilah selengkapnya beragam promo makanan dan minuman yang bisa kamu nikmati hari ini Kamis 19 Januari 2023:

Geprek Bensu

Promo Kamis Funtastis buat kamu makan makin Ekonomis.. Makan enak di Geprek Bensu aja.

1 Paket Geprek Bensu + 1 Paket Geprek Bensu Sambal Matah, mulai dari 32 ribuan aja loh.

Funtastis banget Promonya Geprek Bensu. Bisa bikin kamu kenyang mantap seharian.

Yuk order Geprek Bensu,

Kamu bisa Dine In, Take Away, ataupun order di Gofood, Grabfood, Shopeefood & Air Asia Food.

JCO

A little treat to your mid-week! Ada promo Eggs Benedict untuk kamu yeaaay.

Nikmatin promo Egg Benedicts sekarang dan dapatkan Iced Lemon Tea atau Americano for free! Yes, promo ini hanya berlaku di JCO Tamini dan Damyati saja ya.

Yuk ajak bestie bestie nikmatin promo Eggs Benedict bareng-bareng. Hurry up before it’s gone.

